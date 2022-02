Como receber os visitantes com conforto e muito amor

O verão é a época perfeita para tirar as férias e ir visitar um amigo ou parente que mora longe. Seja na cidade, no campo ou na praia, se você é o anfitrião, é importante acolher bem os convidados e fazer o possível para que eles se sintam confortáveis. Para um quarto de hóspedes livre de bagunças, improvisos e sem colchões infláveis que só deixarão o seu convidado desconfortável, a arquiteta Carina Dal Fabbro, da algumas dicas.

“ Na hora de aproveitar o espaço extra que está sobrando no seu lar e transformá-lo no cantinho perfeito para os hóspedes, podem surgir algumas dúvidas sobre como promover essa organização” , explica a arquiteta.

Uma das missões do anfitrião é proporcionar ao visitante uma boa noite de sono, como se ele estivesse em sua própria casa. Para isso, definir a cama e o colchão ideal é muito importante. Um colchão não muito macio nem muito firme é tiro certo, assim ninguém fica com dor nas costas no dia seguinte!

Quanto ao tamanho da cama, depende do perfil dos visitantes. Se normalmente quem vai a sua casa são seus pais ou casais em geral, é legal pensar em uma cama maior. Mas, se as visitas normalmente são mais informais, como um amigo, é possível comprar uma cama de solteiro ou até mesmo um sofá cama que ocupa menos espaço.

Os lençóis e travesseiros também fazem a diferença. “Decida sempre por peças de tecidos naturais, como algodão e linho, que são macias e não abafam a transpiração”, orienta a profissional. A gramatura do tecido interfere no bem-estar: quanto mais fios, mais suave é o seu contato com a pele. Ofereça também, se possível, travesseiros de diferentes alturas, densidades e tamanhos. Além disso, ofereça um edredom macio e um cobertor.

Outro item que não pode faltar é a mesa de cabeceira! Elas são práticas e, além de decorar o quarto, atuam como suporte para um copo com água, abajur, óculos, relógio e o smartphone. Colocá-las próximo a tomada também é uma boa ideia, haja vista, o período noturno é quando aproveitamos para carregar nossos aparelhos eletrônicos e deixá-los no chão não é a melhor opção!

Cômodas com gavetas resolvem a disposição das roupas. Não precisa necessariamente de um guarda-roupa, mas é sempre legal ter um espacinho para que o visitante possa organizar seu vestuário.

Cortinas são indispensáveis. “ Uma das possibilidades é investir em modelos blackout que vedam completamente a luz de fora e permitem que os hóspedes durmam com mais comodidade”, conta a arquiteta. É possível também investir em modelos prontos de algodão, que podem ser encontrados facilmente em home centers , que não pesam no orçamento, funcionam bem para dar um efeito de casa arrumada e propiciar privacidade aos hóspedes.

Para ajudar o convidado a liberar espaço na mala é bom oferecer toalhas.

Para tanto, separe um conjunto para o corpo e rosto que seja macio e gostoso ao toque para cada um dos recepcionados. No que se refere às toalhas de praia, uma boa dica é aproveitar aquelas que, com o tempo, se perderam de seu conjunto ou as mais velhas, que já não estão mais adequadas para o pós-banho. Por estarem em contato com a área e a água com cloro das piscinas, as toalhas devem ser trocadas e lavadas com maior frequência, por isso, quanto mais melhor!

Por fim, uma dica que não é obrigatória, mas que faz a diferença! Afinal, nada como chegar no quarto após um longo período de viagem e ter algumas lembrancinhas te esperando, não é?! Proporcione esta experiência aos seus convidados também! No kit pode ter um sabonete, shampoo, condicionador , escova e pasta de dentes, são itens essenciais que demonstram o carinho que você tem pela pessoa . Outra sugestão valiosa para os dias de verão é disponibilizar repelentes e protetor solar.