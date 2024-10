Leilão da Caixa tem 500 imóveis; 32 no Paraná, inclusive em Londrina

Um novo leilão da Caixa Econômica Federal traz 500 propriedades com descontos de até 55% e lances a partir de R$ 32,8 mil. São 175 casas, 310 apartamentos, dois imóveis comerciais e 13 terrenos, sendo seis deles no Norte, 112 no Nordeste, 81 no Centro-Oeste, 268 no Sudeste e 33 no Sul.







Desta vez, a Caixa irá cobrir as respectivas dívidas das propriedades de IPTU (Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana) e ITR (Imposto Territorial Rural) que passem o valor de R$ 1.000. Já outros débitos, como condomínio atrasado, serão quitados independentemente do valor.





As consultas e lances para arrematar os 500 bens imobiliários podem ser feitas por meio do site www.fidalgoleiloes.com.br, a partir das 10h de segunda-feira (21) até as 10h do dia 30 de outubro.





Para Douglas Fidalgo, leiloeiro oficial da empresa, a iniciativa da Caixa em ressarcir eventuais dívidas traz mais segurança e facilidades ao comprador. "Mas vale ressaltar que, em situações em que o imóvel estiver ocupado, a desocupação é por conta do arrematante", afirma Fidalgo.





Qualquer pessoa física ou jurídica pode participar do leilão, sendo necessário fazer cadastro e enviar os documentos exigidos no edital.





O leiloeiro recomenda que os interessados não deixem para a última hora para se habilitar no site, realizar a busca do imóvel e verificar todas as condições do lote escolhido, pois o leilão deve ser muito concorrido.





Fidalgo também aconselha pesquisar detalhes como valor do imóvel no mercado e estado de ocupação e de conservação.





É possível usar o saldo do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) para arrematar o bem. Para quem vai financiar o pagamento, é preciso procurar uma agência da Caixa Econômica Federal antes do fim do leilão para obter a carta de crédito aprovada.





COMO PARTICIPAR:





1- É preciso criar uma conta na Fidalgo Leilões, pelo link https://www.fidalgoleiloes.com.br/acesso.php?goBackTo=https://www.fidalgoleiloes.com.br/leilao.php?idLeilao=3170





2 - Conferir os lotes oferecidos e marcar como favorito(s) o(s) que interessam para lances





3 - Dar o(s) lance(s) pelo "auditório virtual" das 10h do dia 21 de outubro até as 10h do dia 30 de outubro de 2024





Documentação





As pessoas físicas ou a pessoa designada por ele deverão apresentar ao leiloeiro cópias autenticadas ou assinados com o certificado digital (exemplo gov.br) dos seguintes documentos:





- cédula de identidade

- CPF

- comprovante de endereço

- procuração com firma do outorgante reconhecida por tabelião, se for o caso

As pessoas jurídicas ou a pessoa designada por ele deverão apresentar ao leiloeiro cópias autenticadas ou assinados com certificado digital (exemplo gov.br) dos seguintes documentos:

- CNPJ

- Ato Constitutivo e devidas alterações

- CPF e cédula de identidade do representante

- Procuração com firma do outorgante reconhecida por tabelião, acompanhada do documento que comprove que a outorga da procuração foi feita por quem detém poderes para fazê-lo





QUANTIDADE DE IMÓVEIS LEILOADOS POR REGIÃO:





NORTE





- Três no Amazonas,

- Dois no Pará

- Um em Rondônia





Destaques do leiloeiro: Em Manaus (AM), um apartamento de 40,3 m², com dois dormitórios, banheiro, sala e cozinha, pode ser arrematado com 45% de desconto, saindo por R$ 63,8 mil.





No Pará, em Tracuateua, uma casa de 47 m², construída em terreno de 224,5 m², tem lance inicial de R$ 50.683,92. O imóvel tem dois dormitórios, banheiro, sala e cozinha e é oferecido com 43% de desconto.





NORDESTE





- Três em Alagoas

- 11 na Bahia

- Seis no Ceará

- Três no Maranhão

- 28 na Paraíba

- 24 em Pernambuco

- Nove no Piauí

- 19 no Rio Grande do Norte

- Nove em Sergipe.





Destaques do leiloeiro: No Piauí, é possível arrematar uma casa de 45,8 m², construída em terreno de 200 m², localizada no município de União, com desconto de 43%. Com dois dormitórios, banheiro, sala, cozinha e uma vaga de garagem, o imóvel é anunciado por R$ 32.868,60.





Em João Pessoa (PB), está em leilão um apartamento de 54 m², com dois dormitórios, área de serviço, dois banheiros, sala, cozinha e uma vaga de garagem, com 40% do valor abaixo da avaliação e lance inicial de R$ 77.875,42.





Na cidade de Altos (PE), uma casa de 82 m², construída em terreno de 285 m², com três dormitórios, área de serviço, três banheiros, sala e cozinha sai por R$ 85.9010, já com os 44% de desconto.





Em Salvador (BA), é possível arrematar um apartamento de 47,3 m², com dois dormitórios, área de serviço, dois banheiros, sala e cozinha com 35% do valor abaixo da avaliação do imóvel. O lance inicial é de R$ 130.000.





Já em Parnamirim (RN), o destaque é um apartamento de 59,4 m², com dois dormitórios, dois banheiros, sala, cozinha e uma vaga de garagem, que pode ser arrematado com 45% de desconto, saindo por R$ 62.758,56.





CENTRO-OESTE





- Três no Distrito Federal

- 72 em Goiás

- Dois no Mato Grosso do Sul

- Quatro no Mato Grosso





Destaques do leiloeiro: Em Goiás, destacamos um apartamento na cidade de Goiânia, com 42,8 m², dois dormitórios, banheiro, sala, cozinha e uma vaga de garagem, que pode ser arrematado com 44% de desconto, saindo por R$ 113.056,80.





No município de Luziania, também no estado goiano, um apartamento 63 m², é ofertado com 40% de desconto. O imóvel possui dois dormitórios, dois banheiros, sala, cozinha e uma vaga de garagem. Lance inicial de R$ 75.036,97.





Em Campo Grande (MS), uma casa de 67,9 m², construída em terreno de 180 m², com dois dormitórios, área de serviço, banheiro, sala, cozinha e uma vaga de garagem, está anunciada por R$ 105.128,75, já com os 40% de desconto.





SUDESTE





- Seis lotes no Espírito Santo

- 50 em Minas Gerais

- 134 no Rio de Janeiro

- 78 em São Paulo





Destaques do leiloeiro: No Rio de Janeiro (RJ), há um apartamento de 39 m², com dois dormitórios, banheiro, sala e cozinha, com 44% do valor abaixo da avaliação e lance inicial de R$ 53.311,26.





Também na capital carioca, outro apartamento, com 50,2 m², dois dormitórios, banheiro, sala, cozinha, área de serviço e uma garagem, por R$ 87.323,25, já com os 40% de desconto.





Para os capixabas, em Serra (ES), um apartamento de 40,8 m², com dois dormitórios, banheiro, sala e cozinha sai por 40% do valor abaixo da avaliação do imóvel. O lance inicial é de R$ 78.000.





Em Belo Horizonte (MG), uma casa de 143 m², construída em terreno de 150 m², com três dormitórios, dois banheiros, sala, lavabo, sacada, cozinha e uma vaga de garagem. O imóvel é anunciado com desconto de 35% e sai por apenas R$ 284.240.





Entre diversas opções localizadas na região metropolitana, litoral e interior de São Paulo, destaca-se uma casa de 315,8 m², construída em terreno de 780 m², localizada na cidade de Franca. O imóvel de três dormitórios, quatro banheiros, sala, lavabo, varanda, cozinha e piscina está anunciado com desconto de 35% e lance inicial de R$ 1,170 milhão.





Na capital paulista, também há uma casa, de 196 m², construída em terreno de 200 m², com três dormitórios, banheiro, sala e cozinha por R$ 577,2 mil, já com o desconto de 35%.





SUL





- 32 no Paraná

- Um em Santa Catarina.





Em Curitiba (PR), é possível arrematar uma casa de 58,3 m², construída em terreno de 118 m², com dois dormitórios, banheiro, sala, cozinha e uma vaga de garagem. O imóvel é anunciado com desconto de 44% e pode sair por R$ 138.550.





Em Londrina, o destaque é um apartamento de 41 m², com dois dormitórios, banheiro, sala, cozinha e uma vaga de garagem, também com 44% do valor abaixo da avaliação do imóvel e lance inicial de R$ 91.443.





Em Blumenau (SC), um apartamento de 52,8 m², com dois dormitórios, banheiro, sala, cozinha e uma vaga de garagem, que pode ser arrematado com 35% de desconto, sai por R$ 148,2 mil.