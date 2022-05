Os erros mais comuns ao cuidar de plantas em casa

É muito comum entres os brasileiros cultivar plantas dentro de casa. Além de decorar o ambiente, é uma alternativa leve e elegante de trazer um pouco da natureza para o lar e o dia a dia. Mas, apesar de ser uma prática divertida e relaxante é preciso tomar os cuidados específicos para que as plantinhas continuem vivas e saudáveis depois de deixarem as floriculturas.

Para seguir florescendo mesmo em ambientes fechados, as espécies ornamentais precisam ter suas necessidades básicas atendidas, e não é difícil ouvir relatos de pessoas que decidiram incluir a convivência com plantas na rotina mas tem dificuldades em mantê-las vivas por períodos mais longos.

"É comum que as pessoas não saibam muito bem o que fazer ao adquirir uma planta. Acabamos acreditando que só fornecer água já é suficiente, mas há muitos outros fatores envolvidos para que elas sigam fortes e vigorosas", afirma a engenheira agrônoma Sheila Valério, consultora da Esalflores, maior rede de floriculturas do país. A especialista elencou os quatro erros mais comuns de quem cultiva plantas em casa:

Falta de água ou água em excesso



A água é essencial para a manutenção da vida das plantas, mas isso não quer dizer que elas precisem de água o tempo todo. “Nem todas as espécies precisam de regas diárias, portanto colocar muita água na terra ou nas folhas pode acabar fazendo mal, já que afoga a raiz e não permite que a planta respire, levando a podridão da raiz”, explica a especialista. Do mesmo modo, a falta de água compromete a respiração e o recebimento de nutrientes nos tecidos fazendo com que ela morra. “O ideal é pesquisar a frequência de regas indicada para cada espécie e checar diariamente a umidade da terra, para que não fique nem muito seca, nem encharcada”, acrescenta.

Pouca luz



A quantidade de luz interfere diretamente no crescimento e desenvolvimento das plantas, já que é essencial para a realização do processo de fotossíntese, responsável pela produção de energia para a sobrevivência. “Muitas vezes o local que a planta vai ficar dentro da casa é definido pelo espaço disponível ou alinhamento com a decoração do ambiente, o que acaba limitando o acesso dessa planta a luz do sol. Mesmo as plantas de sombra exigem pelos menos algumas horas no sol”, esclarece a engenheira agrônoma da Esalflores.



Não estar atento a pragas e doenças



Todas as plantas, mesmo em ambientes domésticos, estão suscetíveis a encarar uma praga. “Para que as plantinhas de casa não sofram com nenhuma praga é preciso que elas estejam bem nutridas. Para saber se elas precisam de substrato ou adubação basta estar atento as características comuns da espécie. Se as folhas estiverem muito amareladas por exemplo é sinal de que ela não está recebendo os nutrientes necessários”, explica a profissional.



Tamanho inadequado do vaso