Pix Automático pode ser aliado na redução da inadimplência condominial

Com o lançamento oficial do Pix Automático pelo Banco Central, no início de junho, o setor condominial vislumbra uma importante evolução na forma de pagamento das cotas mensais. A nova funcionalidade permitirá que despesas recorrentes, como luz, escola, academia e condomínio, sejam quitadas de forma automática e agendada, sem a necessidade de emissão mensal de boletos.





Para a Advance Garantidora, empresa especializada em garantir receita e saúde financeira aos condomínios, a novidade é muito bem-vinda. E mais: a empresa já está preparada para operar com o Pix Automático, oferecendo essa solução inovadora a seus clientes.

“A automatização dos pagamentos condominiais é um avanço que traz benefícios para todos. Com o Pix Automático, o morador ganha praticidade e o condomínio, previsibilidade e segurança financeira. Já estamos tecnicamente prontos para integrar essa modalidade aos nossos sistemas”, afirma Eduardo Arantes, CEO da Advance Garantidora. No momento, a cobrança é feita majoritariamente por meio da emissão de boletos que são encaminhados para cada unidade do condomínio, lembra Arantes.





A expectativa da empresa é de que a adesão ao Pix Automático reduza significativamente os índices de inadimplência e fortaleça a relação dos moradores com a administração condominial, ao eliminar esquecimentos e atrasos nos pagamentos.

“Somos uma empresa que acompanha de perto as inovações do setor financeiro e acreditamos que essa é mais uma ferramenta poderosa para modernizar a gestão condominial. Já estamos preparados para oferecer essa funcionalidade aos condomínios que atendemos, com toda a segurança e eficiência”, complementa Eduardo.





Como vai funcionar

Lançado pelo Banco Central, o Pix Automático permitirá o agendamento de pagamentos recorrentes, como contas de água, luz, mensalidades escolares, taxas condominiais e serviços por assinatura. A funcionalidade, segundo informações da Agência Brasil, já está disponível, com foco inicial em transações entre pessoas físicas como pagadoras e empresas como recebedoras.





O funcionamento é simples: o cliente autoriza previamente o débito e define regras, como o valor máximo por transação. Antes da data de vencimento, a empresa envia a cobrança ao banco, que agenda o pagamento e notifica o usuário, permitindo que ele verifique as informações antes da efetivação. O serviço será gratuito para o pagador. A expectativa do BC é de que o Pix Automático traga mais praticidade na gestão financeira, oferecendo maior previsibilidade nos pagamentos e ajudando a reduzir índices de inadimplência, tanto para consumidores quanto para empresas.