Prepare a casa para receber familiares e amigos neste fim de ano

Com a chegada do Natal e do Réveillon, todo mundo adora enfeitar a casa, já que é o momento perfeito para reunir quem a gente gosta e comemorar. Mas deixar o espaço organizado e decorado não é uma tarefa tão simples, por isso trouxemos algumas dicas para ajudar nessa missão natalina!

Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





Para receber bem os convidados, é importante pensar em um ambiente amplo com espaço livre para circulação. E claro, a decoração também conta muito. Muitas pessoas acabam deixando isso um pouco de lado por conta do preço dos enfeites, nesse caso o professor Fabrício Sodré, especialista em arquitetura de interiores, mostra que nem sempre é necessário gastar muito dinheiro para que a casa fique linda e decorada.

Continua depois da publicidade

Continua depois da publicidade





“Deixar o ambiente agradável para as recepções é fundamental e para isso não é necessário gastar, é possível dar um upgrade no ambiente para recepcionar os convidados com peças existentes e com reposicionamento do mobiliário priorizando a circulação dos convidados”, explica o professor do curso de Arquitetura e Urbanismo da Pitágoras Unopar, Fabrício Sodré, que é especialista em arquitetura de interiores.





"Primeiro, é preciso juntar materiais, por exemplo, com algumas rolhas é possível fazer mini árvores de natal. Vamos precisar de um cone para a base, esse cone pode ser feito com uma caixa de panetone ou com qualquer material mais resistente que aguente o peso das rolhas. Depois, só precisamos de uma cola quente para ir colando as rolhas em volta dessa base e está pronta nossa mini árvore! Uma dica legal para incluir a criançada nessa decoração, é deixar que elas pintem as rolhas de verde", comenta





Outra opção é montar uma guirlanda, ela pode ser feita com diversos materiais e pode envolver toda a família, como as crianças e criando uma opção de guirlanda feita com balas para decorar portas e paredes. "Utilizando velas na decoração também é um ótimo jeito de economizar e deixar o lugar charmoso. Lembrando que as decorações podem ser sempre reutilizadas, então não jogue fora! Guarde-as em um lugar para que no natal que vem elas possam brilhar novamente", finaliza.