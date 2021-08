Qual a altura ideal para a mesa de trabalho?

Pensando nisto, a F.WAY reúne abaixo as principais dicas para acertar na escolha da mesa de trabalho e o que pode acontecer se você não estiver trabalhando com uma mesa adequada:

Como consequência, é essencial ter móveis padronizados e adequados para o trabalho, escolhidos de acordo com sua funcionalidade e os equipamentos utilizados — afinal, mesas que comportam notebooks podem ser diferentes e menores em dimensão que as mesas com computador e impressora, por exemplo.

Problemas relacionados à altura da mesa de trabalho

Uma mesa de altura inadequada interfere na postura das costas, na posição das mãos e até mesmo no foco da visão para a tela do computador ou notebook. Esses fatores podem trazer sérios problemas à saúde, como:

Qual é a altura ideal da mesa de trabalho?

É a altura da pessoa é que vai determinar a escolha da altura da mesa. Para definir a medida padrão das mesas de um escritório, por exemplo, geralmente se busca conhecer qual é a altura média das pessoas que vão trabalhar ali.

No Brasil, os homens têm em média 1,73m, então, a altura mais indicada para as mesas, neste caso, é de 70cm. Já as mulheres têm em média 1,60m, e a altura da mesa padrão é de 65cm.





Em relação às cadeiras, para as mulheres, o assento da cadeira deve estar a 43cm do chão e o apoio do braço deve ser de 24cm de altura, considerando a distância entre o assento e o cotovelo, em 90 graus, da pessoa sentada. Com relação aos homens, o assento fica cerca de 47cm do chão e a altura do apoio recomendada é de 26cm.

Ressalta-se que essas medidas são uma mera tentativa de estabelecer um padrão, mas elas podem e devem ser adaptadas de acordo com o usuário, afinal, nem todas as pessoas se encaixam neste perfil médio.

Portanto, a altura adequada da mesa deve ser aquela que possibilite que os joelhos e cotovelos fiquem em 90 graus, com os pés encostados no chão — mesmo que, para isso, seja necessário usar um apoio para os pés de forma a diminuir o impacto nas costas.