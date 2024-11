HBO anuncia filme de Game of Thrones com participação de George R.R. Martin

A HBO confirmou o desenvolvimento de um filme inspirado em "Game of Thrones", que terá a participação de George R.R. Martin, o criador do universo que virou um fenômeno mundial.





O chefe da HBO, Casey Bloys, disse que o projeto é desenvolvido pela Warner Bros., liderado por Michael DeLuca e Pamela Abdy. "Eles vão desenvolver uma ideia e veremos se é boa. Leremos os roteiros junto com eles. Acho que pode ser divertido e interessante", declarou o CEO em entrevista à Variety.





Bloys destacou que a ideia é criar uma história a partir do universo de GoT que atraía o público aos cinemas. "Esse é o ponto de desenvolvimento: você vê se há uma história que vale a pena ser exibida nos cinemas e se será um grande espetáculo. Acredito que seria divertido".





"Game of Thrones" chegou ao fim na HBO em 2019 após oito temporadas. O desfecho da trama gerou críticas dos fãs e os criadores da série sugeriram que poderiam concluir a história original por meio de filmes.





Até o momento, no entanto, a HBO não esclareceu se o filme terá relação com a série que virou um fenômeno ou se é algum produto derivado do universo idealizado por George R.R. Martin. Vale destacar que atualmente a emissora produz a série "House of the Dragon", com duas temporadas já lançadas, que se passa cerca de 200 anos antes dos acontecimentos iniciais de GoT.





