Filmes indicados ao Oscar já estão disponíveis em plataformas de streaming

A cerimônia que elegeu os melhores filmes foi no dia 10 de março. É possível conhecer mais sobre os indicados na plataforma de streaming Assista Mais





O Oscar é a premiação mais esperada da sétima arte e chegou à 96ª edição em 2024.

Tapete de indicados

O líder de indicados, Oppenheimer, com 13 indicações. O filme é uma biografia de J. Robert Oppenheimer, cientista e diretor do Projeto Manhattan, que criou a bomba atômica. O roteiro aborda a confusão de sentimentos vivenciada pelo cientista, que é exibido como um gênio vaidoso, porém sente certa culpa ao ver os resultados. A arte concorre aos prêmios de melhor filme, direção, ator, ator coadjuvante, atriz coadjuvante, roteiro adaptado, fotografia, figurino, maquiagem e cabelo, trilha sonora, design de produção, montagem e som.





A segunda produção com mais indicações, Pobres Criaturas concorre em 11 segmentos. A jovem Bella Baxter, interpretada por Emma Stone, renasce com o cérebro de um bebê, evoluindo aos poucos e descobrindo sua liberdade. O roteiro aborda as situações vivenciadas na sociedade, especialmente pelas mulheres, como conflitos relacionados a seus corpos e sexualidade. Pobres Criaturas concorre a melhor filme, direção, atriz, ator coadjuvante, roteiro adaptado, fotografia, figurino, maquiagem e cabelo, trilha sonora, design de produção e montagem.

Muito discutido pelo público em 2023 está Barbie, que ultrapassou US$ 1 bilhão de bilheteria, e recebeu oito indicações, para melhor filme, ator coadjuvante, atriz coadjuvante, roteiro adaptado, figurino, canção original e design de produção.





Para 2024, um destaque positivo foi a indicação para melhor atriz de Lily Gladstone, a primeira indígena a concorrer à categoria. Lily interpreta Molly no filme Assassinos da Lua das Flores, com 10 indicações e que conta a história real dos indígenas Osage, mortos de maneira misteriosa depois da descoberta de petróleo em suas terras, na década de 1920 nos EUA.





