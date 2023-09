'Retratos Fantasmas' chega ao Cine Villa Rica em Londrina; veja a programação

Na programação especial do Cine Villa Rica desta semana, estreia "Retratos Fantasmas", o quinto longa-metragem do cineasta e roteirista pernambucano Kleber Mendonça Filho, consagrado por filmes brasileiros de sucesso como "O Som ao Redor", "Aquarius" e "Bacurau".





O documentário será apresentado em seis sessões: nesta quinta-feira (7), foi às 15h e 17h; sexta (8), às 19h30; sábado (9), às 15h e 17h; e quarta (13), às 19h30. Após a exibição de sexta, haverá um bate-papo sobre a história do cinema londrinense com André Oliveira, curador do Villa Rica, e Carlos Eduardo Lourenço Jorge, crítico de cinema da FOLHA e responsável pela programação do Cine Ouro Verde. O debate terá mediação do cineasta Rodrigo Grota, coordenador da Produtora Kinopus, que promove o evento.

"Retratos Fantasmas" foi lançado mundialmente em maio deste ano no 76º Festival de Cannes, na seleção Special Screening. No Brasil, chegou em agosto, no Festival de Gramado. Com 91 minutos de duração, o filme é produzido por Emilie Lesclaux para a CinemaScópio Produções e distribuído pela Vitrine Filmes, sendo resultado de sete anos de trabalho, pesquisa, filmagens e montagem.





Em meio a imagens de acervos pessoais, fotografias e registros em movimento, o filme traz o centro de Recife, cidade natal de Kleber Mendonça Filho, como personagem principal. O documentário, que fala sobre memória, mostra o consumo de cinema de rua pelo público no município e a mudança de costumes ao longo do tempo, apresentando as salas de exibição como importantes espaços de convívio durante o século XX. O diretor define a obra como "um filme sobre a nossa relação com as cidades, nossa percepção dos processos de transformação, da metamorfose do lugar em que moramos".





