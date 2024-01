Com estreia do BBB 24, conheça outros reality shows para ver no streaming

Brincando com Fogo

Publicidade





A quinta temporada de Brincando com Fogo (Too Hot To Handle, em inglês) chegou ao catálogo da Netflix, com 10 novos episódios, em julho do ano passado. A dinâmica do reality show, lançado em 2020, gira em torno de 10 jovens solteiros colocados em uma praia paradisíaca para conviver e tentar ganhar dinheiro. Para ter a chance de embolsar R$ 500 mil, eles precisam renunciar ao sexo, já que o valor do prêmio diminui a cada pegação. Publicidade Estados Unidos, 2019. 16 anos. Na Netflix



Casamento às Cegas Brasil

Publicidade





A terceira temporada do reality show em que casais se conhecem, como o próprio nome já diz, às cegas, teve sua estreia em junho do ano passado. Nos episódios, os participantes procuram encontrar um amor sem se apegar às aparências. Se escolherem aceitar o matrimônio, passam a lua de mel na praia de Pipa, no Rio Grande do Norte, para, então, iniciar a convivência e a rotina juntos antes de dizer "sim" ou "não" no altar. Brasil, 2023. Com: Camila Queiroz e Klebber Toledo. 14 anos. Na Netflix Publicidade



De Férias com o Ex Caribe





O reality original da MTV tem edições gravadas em diferentes lugares do mundo e, dessa vez, mistura participantes da América Latina. A versão caribenha já tem três temporadas disponíveis na Paramount+ e conta com ex-participantes do programa e de outros realities, como BBB, Brincando com Fogo, Power Couple, Casamento às Cegas e De Férias com o Ex Brasil. A produção leva um grupo de solteiros para festas e curtição em Cartagena, na Colômbia, que são interrompidas pela chegada dos ex-parceiros dos participantes. Publicidade Brasil, 2022. 16 anos. Na Paramount+



Drag Race Brasil





O reality show RuPaul's Drag Race, que já acumula 26 prêmios Emmy, ganhou uma versão brasileira, além de adaptações mexicana e alemã. Comandada pela gaúcha Grag Queen -vencedora do programa Queen of the Universe-, a competição propõe que 12 drag queens passem por provas que testam suas habilidades para produzir looks icônicos, mostrar presença na passarela e em desafios que envolvem atuação e dança. A cada semana, as duas artistas que impressionaram menos os jurados se enfrentam e dublam uma música no palco para tentar escapar da eliminação. Brasil, 2023. 14 anos. Na Paramount+



Ilhados com a Sogra





Apresentado por Fernanda Lima, o programa ficou no top 10 de séries em língua não-inglesa mais vistas da Netflix durante duas semanas em outubro de 2023 -ano de lançamento da primeira temporada. Na atração, seis casais se reúnem em uma ilha paradisíaca, esperando bons drinques, noites de amor e diversão. O sonho se transforma em lavação de roupa suja e chororô, quando as sogras de um dos cônjuges chegam de barco ao local e surpreendem os participantes -que irão disputar o prêmio de R$ 500 mil. Brasil, 2023. 12 anos. Na Netflix



Largados e Pelados Brasil





O reality, que se passa na savana colombiana, está disponível no streaming e tem uma proposta diferente: um grupo de dez brasileiros precisa sobreviver no local com apenas um item levado por cada participante -sem comida ou água. Para completar o desafio, como o nome do programa sugere, os participantes precisam passar pelos 21 dias de perrengue sem nenhuma peça de roupa. Brasil, 2022. 14 anos. No Discovery+



LOL: Se rir, Já era!





O reality é uma versão do formato japonês "Last One Laughing". A edição brasileira é a décima adaptação do programa no mundo, com versões em países como México, Índia, França e Itália. Na primeira temporada, Tom Cavalcante e Clarice Falcão reúnem 10 comediantes para uma competição de seis horas para testar quem consegue ficar mais tempo sem rir e, ao mesmo tempo, fazer o oponente cair na gargalhada para ser eliminado. O game-show conta com Diogo Defante, Thiago Ventura, Bruna Louise, Estevam Nabote, Marlei Cevada, Igor Guimarães, Flávia Reis, Noemia Oliveira, Nany People e Yuri Marçal. O vencedor recebe R$ 350 mil para doar a instituições de caridade. As segunda e terceira edições também estão disponíveis no Amazon Prime. Brasil, 2021. 14 anos. No Amazon Prime



Masterchef Brasil





No ar desde agosto de 2014 na Band, o MasterChef tem temporadas disponíveis no YouTube e na HBO Max. O reality culinário é apresentado pela jornalista Ana Paula Padrão e a banca de jurados é composta pelos chefs Érick Jacquin, Helena Rizzo, que substituiu Paola Carosella, e Henrique Fogaça. O programa já gerou alguns spin-offs, como as versões Júnior, que contou com crianças na competição, Profissionais, que incluiu chefs profissionais como concorrentes, e MasterChef +, com participantes acima de 60 anos. Brasil, 2014. 10 anos. No HBO Max







Queer Eye Brasil





A versão brasileira do reality norte-americano chegou à Netflix em agosto de 2022. A equipe formada pelos cinco apresentadores, chamados de fabulosos, transforma a vida de um participante a cada episódio. Fred Nicácio, responsável pelo bem-estar de quem vai ser transformado, participou da edição do BBB 23. Brasil, 2022. 12 anos. Na Netflix



Round 6: O Desafio





A produção é inspirada no drama distópico sul-coreano, lançado em 2021, e que se tornou um dos programas mais vistos da Netflix. "O Desafio" também mostra competições acirradas entre os participantes por um prêmio de US$ 4,56 milhões (R$ 22,24 milhões) e conta com um jogador brasileiro. O programa reproduz os cenários coloridos gigantes de "Round 6" e suas provas, como as cenas dos jogos "Batatinha Frita, 1, 2, 3" e a "Ponte de Cristal" -mas nenhum membro do sai morto no final. Reino Unido, 2023. 12 anos. Na Netflix