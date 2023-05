Advogada sugere presentes fora do convencional para o Dia das Mães

Aproveitar as promoções é sempre a melhor opção quando os filhos querem garantir um bom custo-benefício no presente para as mães. Entretanto, para valer a pena, é preciso olhar com calma e pesquisar produtos e preços, além de tomar cuidado para não cair em golpe.





A advogada Larissa Nishimura, especialista em direito do consumidor do Escritório Batistute Advogados, recomenda ainda outras opções para fugir do convencional e garantir a felicidade no Dia das Mães.

“O consumidor precisa aproveitar as promoções, que se multiplicam nessa época do ano. Mas, é preciso ficar atento se, de fato, está valendo a pena o desconto. Isso porque, muitas vezes, os lojistas elevam os preços para depois oferecer um desconto promocional. Então, é muito importante conferir se não se está pagando a metade do dobro”, orienta Larissa Nishimura, que também é membro da Comissão de Direitos do Consumidor da OAB Subseção Londrina.





Outra dica é escolher um presente que a mãe realmente esteja precisando. “Senão os filhos compram coisas sem necessidade, gastando dinheiro à toa.”

