Inverno e chocolate: por que as baixas temperaturas aumentam a vontade de comer doce?

O chocolate também está relacionado às emoções. No inverno, os dias tendem a ser nublados, o sol se põe mais cedo e é comum que as pessoas busquem meios para compensar a apatia e o desânimo. Neste caso, o chocolate está mais relacionado às questões emocionais do que à fome, propriamente dita.

Com o clima frio, as pessoas sentem mais vontade de comer chocolate. Uma das explicações está no gasto energético do corpo durante o inverno. O organismo precisa de mais energia para manter a temperatura corporal e, naturalmente, aumenta a sensação de fome. Por ser um alimento energético, o cacau ajuda a suprir essa necessidade.

O inverno é a terceira data com maior consumo de chocolate no Brasil, perdendo apenas para a Páscoa e o Natal.

Para evitar excessos no consumo de chocolate durante o inverno, a nutricionista Maria Fernanda Koch Temporal, coordenadora da área de Saúde do UniCuritiba, recomenda bom senso.

“Ao ser consumido, o chocolate libera serotonina, endorfina e dopamina, conhecidos como hormônios da felicidade. Isso aumenta a sensação de bem-estar, prazer e acolhimento”, explica a psicóloga Daniela Jungles, professora do curso de Psicologia do UniCuritiba, instituição que integra a Ânima Educação.





O nutricionista Jhonathan Andrade, mestre em Alimentação e professor do curso de Nutrição do UniCuritiba, indica o consumo de 15g a 30g do chocolate por dia, especialmente as opções que tenham 65% de cacau e massa de cacau como primeiro item da lista de ingredientes.





“Isso equivale a uma barra pequena ou quatro quadradinhos do alimento. Assim, é possível saciar a vontade de comer chocolate sem peso na consciência.”





RECEITAS COM CHOCOLATE





O equilíbrio é a melhor receita para quem não abre mão do chocolate, mas também não quer exagerar no consumo do doce. A Abicab ensina algumas receitas com chocolate em pó que aguçam o paladar e brilham à mesa.