Bolo de brigadeiro saudável sem glúten e sem lactose

Massa

1 - Em uma tigela média, bata os ovos com o açúcar até fica cremoso.

2 - Junte o óleo delicadamente, e coloque alternadamente o leite e as farinhas.

3 - Adicione o cacau e a baunilha. Asse por 20 minutos em forma média e forno a 170 graus.

Brigadeiro

4 - Cozinhe os ingredientes em fogo baixo a médio, até desgrudar do fundo de uma panela pequena.

Finalização

5 - Corte o bolo ao meio, recheie com o brigadeiro e cubra com o restante do doce.

VOCÊ TAMBÉM PODE GOSTAR DE:

Bolo simples de chocolate no liquidificador

Bolo de chocolate fofinho muito fácil e gostoso

Bolo de chocolate com ganache de coco, fácil e fofinho