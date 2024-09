Dia Mundial da Barba: barbeiros de Londrina falam sobre estilos e cuidados com os pelos faciais

Celebrado no sábado (7), o Dia Mundial da Barba homenageia o visual que traz confiança e autenticidade para o público masculino. Em comemoração à data, o Portal Bonde preparou um especial falando sobre a ''maquiagem do homem'', no qual barbeiros revelam os formatos e estilos mais buscados em suas barbearias e dão dicas de como manter a higiene pós-barba.

Na antiguidade, a barba simbolizava status e poder, podendo estar associada à sabedoria e virilidade. As barbas mais longas ainda eram associadas aos nobres e aos religiosos. "Hoje, não expressa um nível social ou tendência da época, mas expõe a individualidade e declara seu estilo pessoal", pontua Matheus Sousa, barbeiro e consultor da Philips Male Grooming. Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato Publicidade Publicidade

Proprietário de uma barbearia localizada na rua Piauí, próximo à Concha Acústica, centro de Londrina, Pedro Henrique Barbosa comenta que seus clientes estão usando a barba mais alta e volumosa, pois, segundo ele, é uma tendência atualmente. ''Antigamente o pessoal gostava de um estilo mais raspado. Hoje, a moda é uma barba mais cheia, já os mais jovens gostam de cavanhaque, com bigode'', detalha. Leia mais: Novo fenômeno Desarmonização facial pode ser difícil, dolorosa, causar reação alérgica e flacidez Queixas dos primeiros clientes Após críticas a produtos, Bianca Andrade adia lançamento oficial de marca Estreia recente Peças da marca de Sasha Meneghel custam de R$ 230 a R$ 3.190 Alerta Peeling de fenol deve ser feito por médico habilitado, diz sociedade médica

Barbosa conta que seus clientes estão cada vez mais vaidosos e que até a sobrancelha eles procuram para fazer, pois, em seu estabelecimento, encontram praticidade e facilidade que não têm em casa. Publicidade

Para o barbeiro Alexsandro Eugenio Bueno, proprietário de um estabelecimento na rua Olimpio Theodoro, no Jardim Colinas, região oeste de Londrina, os homens estão cuidando do visual para manter também sua autoestima. Entretanto, o modelo de corte faz a diferença para cada tipo de rosto.

No salão do Bueno, os modelos mais procurado são o lenhador e o degradê. Para manter um visual bem alinhado e atualizado, é necessário aparar os pelos com frequência. ''Os clientes da barbearia, que são fixos, fazem a barba a cada sete dias. Oriento-os também a sempre estar passando creme hidratante pós-barba'', ressalta. Publicidade



Raio laser verde é uma ameaça para a segurança aérea; piloto de Londrina relata avistamento Apontar laser verde para aviões ou helicópteros pode colocar em risco a segurança aérea, além de ser um ato criminoso, pode afetar também a visão do piloto, podendo causar uma lesão ou cegueira temporária nos olhos.





DICAS E CUIDADOS ESSENCIAIS





Os cuidados com a barba também evoluíram e contam com produtos e serviços específicos. Para mantê-la bem cuidada, refletindo a imagem que se pretende transmitir, são necessárias atenções especiais. Os fios podem acumular impurezas no rosto, como poluição e até fungos e bactérias e, por isso, é imprescindível fazer a limpeza todos os dias. Publicidade

“É recomendado usar xampu e condicionador diariamente para lavar a barba, evitando a proliferação de bactérias que podem acumular no local ao longo do dia. Após o banho, desembarace suavemente os pelos com escova ou pente de madeira e hidrate o rosto com produtos específicos para a região.”, indica Matheus Souza.

Outra dica fundamental é optar por produtos que tornem a rotina de raspar ou aparar os pelos mais confortável e que não obstruam os poros ou machuquem a pele. Publicidade



PROMOÇÕES PARA OS CLIENTES





Muitos homens procuram as barbearias para aparar a barba, mas também já aproveitam para cortar os cabelos. Aproveitando a ida do cliente ao salão, as barbearias de Londrina oferecem combos e promoções com descontos para seus clientes. Publicidade

No salão do Pedro Barbosa, os clientes têm opções com descontos. Fazendo barba, cabelo e sobrancelha, o trato sai por R$ 80. Para quem escolhe barba e cabelo, o valor com desconto fica por R$ 70. O preço somente da barba é R$ 35.

Na barbearia de Alexsandro Bueno, se o cliente fizer a barba e o corte de cabelo, a sobrancelha sairá de graça. O preço da barba é R$ 30 e o corte de cabelo é R$ 20. Publicidade

Em ambas as barbearias, o preço cobrado no corte da barba é fixo e não tem alterações por questões de volume de pelos ou se ela for raspada por completo. (Com informações de assessoria)

*Sob supervisão de Fernanda Circhia

LEIA TAMBÉM:



Confira os horários dos shoppings e comércio de Londrina neste sábado, feriado da independência Os shoppings de Londrina terão horários diferenciados neste sábado (7), dia de celebração da Independência. Já o comércio de rua devera ter um horário estendido na sexta-feira (6) e devem ficar fechados no feriado.