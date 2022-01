Quer uma make para brilhar? Aprenda a fazer um olho bem marcado com strass; veja o passo a passo

Aos poucos estamos conseguindo voltar à rotina pré-pandemia com a reabertura de eventos sociais e baladas que tanto amamos, né? Isso tudo só é possível graças à ciência, ao avanço da vacinação da população e ao uso de máscaras. Vocês já se sentem seguras para encontrar as amigas e curtir a noite? Se a resposta for sim, trouxemos uma make incrível para vocês.

“Para quem já está confiante para curtir a noite, o foco total da make deve ser os olhos, afinal, não podemos bobear e ficar sem máscara correndo riscos desnecessários”, relata a maquiadora da agência de modelos Max Fama, Tatiana Sguillaro. “Capriche naquela sombra bem marcante com a cor que desejar. Para dar um toque especial à make, aplique strass. Você vai brilhar com um olhar único e chamar atenção de todos”, finaliza.





Confira o passo a passo:

1. Inicie com um hidratante para preparar e trazer luminosidade à pele. Opte por uma base fluida. A ideia é uma pele bem leve, afinal, o destaque são os olhos.