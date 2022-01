Delineado duplo: fique por dentro da nova sensação

Delineados fazem um sucesso danado e se tornaram um item básico da beleza, né? Todo mundo ama! Mas você sabe qual é a nova sensação deste procedimento? É dobrar ou até triplicar as linhas do delineado. Isso mesmo! Celebridades como Dua Lipa e Hunter Schafer já estão arrasando com o estilo e, claro, nós também queremos testar essa novidade. Vamos aprender?

“O procedimento é muito simples e a boa notícia é que ele nos dá possibilidades para brincar com cores em uma mesma maquiagem, saindo do gatinho preto tradicional e adicionando um toque de modernidade ao visual”, relata a maquiadora da agência de modelos Max Fama, Tatiana Sguillaro. “O importante é ficar atenta aos processos e ter precisão na mão, que a gente sabe que vai pegando com a prática”, finaliza.





Assim como a gente, você também quer arrasar com aquele olhão poderoso? Então confira esse passo a passo!

1. Inicie com um hidratante para preparar e trazer luminosidade à pele. Opte por uma base fluida. A ideia é uma pele bem leve, afinal, o destaque são os olhos.