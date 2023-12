Saiba como preparar a pele e fazer a maquiagem durar mais no verão

Enquanto o suor escorre pela cara, o corretivo craquela ou mal aparece, a base evapora e o lápis escorre debaixo dos olhos deixando um aspecto animalesco de panda. Com a temperatura cada vez mais alta, cenas como essa serão mais comuns com a chegada do verão.

No verão, maquiagem pode escorrer ou ficar com aspecto oleoso, por isso, separamos algumas dicas de maquiagem e cuidados com a pele podem ajudar esse cenário e fazer com que ela dure mais.

O primeiro passo é desapegar de uma cobertura mais robusta e apostar em camadas leves de produtos, afirma a maquiadora Vanessa Guimarães. Angélica Silva, maquiadora e criadora de conteúdo, que deram um passo a passo de como se maquiar com o calor do verão e manter a beleza.

PELE: PROTEÇÃO E COBERTURA

Quando se pensa em maquiagem para o calor, a durabilidade, o suor e a água são fatores principais a se levarem em conta. Por isso, a preparação da pele merece mais atenção. Guimarães, que dá curso de automaquiagem, ressalta a importância de olhar o rótulo da maquiagem e escolher aquelas resistentes ao suor e que possuem longa duração.

O primeiro passo para qualquer maquiagem, independente do clima, é a hidratação. Para ter leveza no verão, as maquiadoras indicam séruns faciais, que são mais fluidos. Quem tem pele mais seca ou madura pode reforçar a hidratação com um creme.



O uso do protetor solar também é essencial. "Tem gente que quer pular a etapa porque acha que protetor deixa oleoso", diz Guimarães, que indica os que têm texturas mais leves e finas ou em bastão, que secam na pele.

Existe protetor solar com cor, que pode servir para o dia a dia, mas dependendo da marca, as opções de tonalidades podem ser poucas e o acabamento não ser dos melhores, deixando uma textura grossa. Vale lembrar também que ele deve ser retocado ao longo do dia -o que não seria tão viável para quem quer ficar o dia inteiro maquiada.

O que Silva recomenda é agregar o uso do projetor solar junto com a base -se ela tiver fator de proteção (FPS), melhor ainda. A base pode ser líquida, garantindo uma textura também mais fluida.

Guimarães afirma que há a opção de pular a etapa da base e usar apenas o corretivo, de tom mais próximo da pele, em pontos específicos do rosto. A aplicação do produto pode ser feita com uma esponja umedecida com bruma fixadora.

Após aplicado protetor, corretivo e base, Silva gosta de aplicar o fixador para fixar esses produtos na pele. Mas alerta que ele pode não ser a melhor opção para quem tem pele seca, sendo melhor optar pela bruma. Retoques na maquiagem.

Na hora de retocar a pele ao longo do dia, utilize pó solto, de preferência com proteção solar que repele a umidade e faz a maquiagem durar mais. É versátil, tira a oleosidade e devolve uma cobertura. Quem tem pele seca, pode aplicar uma bruma com fator de proteção.



O uso da bruma, produto que tonifica a pele, fecha os poros e acalma a pele após exposição ao sol, por exemplo, é incentivado. "Uma pele hidratada é uma pele com muito mais durabilidade e mais viçosa", diz Silva.

Em relação ao protetor solar, uma opção é o de spray para não precisar retocar diretamente na pele.

CREMOSO OU EM PÓ

Quem prefere uma pele mais natural - para ir à praia, por exemplo -, pode optar pelo blush cremoso, mas ele vai precisar ser retocado ao longo do dia. O combo perfeito para quem quer durabilidade, segundo Silva, é usar o cremoso primeiro e selar com o em pó. O mesmo vale para o contorno.

Ela também dá a dica de a aplicação ser feita com um pincel bem fofinho e com pouco produto. Vale lembrar que tudo isso depende do quanto tempo a pessoa tem para investir na maquiagem, diz. "Existem opções de bastões cremosos, que ficam com uma textura soft matte, por exemplo. É muito prático."

SOBRANCELHA

No calor, as ceras de sobrancelha podem não ser a melhor indicação para quem gosta dos fios bem penteados, pois elas demoram a secar e podem começar a escorrer com o suor. É difícil dar aderência com a oleosidade.

A alternativa é investir em gel de sobrancelha, que seca com mais facilidade e resiste mais. Não dá o mesmo efeito que a cera, mas é mais prático e pode ser retocado com facilidade ao longo do dia. Uma dica que Silva dá é esfoliar a região das sobrancelhas pelo menos uma vez por semana para estimular o crescimento do pelo e a textura da pele.



BOCA

A boca resseca tanto no inverno quanto no verão, e também queima com o sol. Por isso, Silva afirma ser importante optar por um hidratante labial com fator de proteção.

"Quando começar a maquiagem, já passa o produto de proteção solar, porque enquanto você vai se maquiando, ele vai agindo, vai absorvendo na boca e depois você passa o batom tranquilo", diz ela.

OLHOS

Existem máscaras de cílios à prova d'água, mas muita gente não gosta pois são realmente difíceis de sair. A alternativa, de acordo com Silva, são os resistentes que saem com água morna.

Para quem ainda quer evitar o efeito panda nos olhos por conta do calor, é usar duas máscaras: a resistente nos cílios superiores e a prova d'água nos inferiores. "Você pode usar o rímel em lugares específicos para durar bem e para segurar os seus cílios", diz Silva.

Quem quer evitar que o lápis de olho escorra, a criadora de conteúdo dá dicas de passar uma sombra por cima do produto, assim, ele sela e dura mais.

LIMPEZA E CUIDADOS COM A PELE

Manter a pele limpa é importante, afirma a maquiadora. Mas, tem que ser com parcimônia. "A gente acaba tirando todos os nutrientes do nosso rosto, lavando muitas vezes ao dia, deixando aquele efeito ressecado", diz. Lavar uma vez ao dia já é o suficiente, de preferência à noite. Além disso, ela indica utilizar um tônico para ajudar a equilibrar a oleosidade da pele.

A hidratação pode ser feita com um creme leve, séruns ou hidratantes em gel, recomenda Guimarães.