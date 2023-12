Confira 5 dicas para evitar acidentes domésticos com crianças no período de férias escolares

Com início das férias escolares das crianças, elas tendem a ficar por mais tempo em suas residências e estão mais suscetível a acidentes domésticos. A soldado Jéssica do 5° Grupamento de Bombeiros de Maringá (Noroeste), preparou 5 dicas essenciais para manter um ambiente seguro para a criançada no período de férias e no dia a dia.





1° DICA: CUIDADO COM BRINQUEDOS E OBJETO PEQUENOS

Evite brinquedos e objetos de decoração pequenos demais, as crianças gostam de colocar objetos na boca e nisso elas podem engolí-los ou se engasgar.

2° DICA: CUIDADO NA ÁREA DE SERVIÇO





Ao deixar água em tanque ou balde, fique atento pois existe o risco de afogamento em crianças pequenas, e além disso guarde os produtos de limpeza, em lugares onde as crianças não alcancem, pois cores atrativas podem chamar a atenção das crianças.





3° DICA: CUIDADO EM APARTAMENTO OU EM CASA

Para quem mora em apartamento ou casa com mais de um pavimeto. Instale telas de proteção na sacada e em janelas, para evitar acidentes em altura.

4° DICA: CUIDADO NA COZINHA





Atenção redobrado com as crianças na cozinha. Além do risco de se queimarem no fogão, existem diversos utensílios pontiagudos. Ao cozinhar utilize preferencialmente as bocas de trás do fogão e vire os cabos das panelas para a parte interna, para que as crianças não puxem e derrubem alimentos e líquidos quente sobre o corpo.





5° DICA: CUIDADO COM O SEU ANIMAL DE ESTIMAÇÃO

Com a permanência das crianças por mais tempo em casa, a rotina do seu animal de estimação pode ser alterada, fazendo com que eles fiquem mais estressados e mais agressivos, com um risco maior de atacar as crianças.





Em caso de emergência, ligue 193





(Com informações do 5° Grupamento de Bombeiros do Paraná de Maringá)