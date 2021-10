Como estilizar diferentes tipos de jeans

A peça mais essencial e presente em qualquer guarda-roupas básico também é, de alguma forma, uma das peças de roupa mais complicadas de se comprar. O ajuste, a proporção e o sentimento de bem estar precisam ser perfeitos. E quando você encontra o seu estilo, às vezes parece assustador mergulhar em uma nova tendência, mesmo quando todo mundo faz com que pareça muito fácil de se usar no Instagram. Continua depois da publicidade PUBLICIDADE



Nós entendemos a dificuldade que é arrumar uma boa calça feminina. Neste artigo, você encontrará o seu guia definitivo de estilos de jeans para qualquer ocasião. Esses pequenos ajustes em seus antigos acessórios não irão apenas expandir seu vocabulário sobre jeans, mas, prometemos, deixá-la animada para usar um novo par de calças. Especialmente quando você vê como executar vários looks de jeans para o dia a dia, para o trabalho e para quando você está de folga. Continua depois da publicidade



Split Jeans



Um híbrido que traz o poder de emagrecimento de um skinny e a diversão de um flare, conheça o Split Jeans. Com uma abertura bem evidente do lado da costura externa, ela é um modelo descontraído e sensual, revelando apenas o suficiente para torná-la uma escolha perfeita para um almoço, uma festa noturna ou para qualquer outra ocasião. Continua depois da publicidade



- Fonte: Marie Claire



Você pode evocar uma mulher poderosa dos anos 70 com um top envoltório de couro e acessórios em tons neutros para combinar. Divirta-se com os detalhes, como escolher uma sandália com tira no tornozelo para espiar pela abertura lateral, dando um toque lúdico ao seu visual de trabalho.



Esse jeans também nasceu para festejar. Combine as estampas com bota e acessórios nos mesmos tons (dê um toque de cor com o cinto). O sapato ficará visível a partir da divisão, portanto, certifique-se de que ele seja mais alto do que a abertura para uma execução perfeita.



Divirta-se com a facilidade desse estilo combinando-o com um chinelo luxuoso com uma estampa tropical. Com a abertura do tornozelo proporcionando um pouco de brisa, achamos que é o jeans de viagem perfeito.



Jeans Skinny de corte reto



O jeans skinny está no mercado há quase 15 anos e não há razão para acreditar que o estilo irá desaparecer tão cedo. Mas há algo de libertador em dar aos seus tornozelos um pouco de espaço para respirar, cortesia da irmã igualmente elegante do skinny, mas com corte reto. Este é o estilo de jeans por excelência que transcende décadas e modismos. Adicioná-lo ao seu guarda-roupas é obrigatório em qualquer temporada.



- Fonte: Marie Claire



A atitude clean e despojada desse estilo o torna um jeans perfeito para o trabalho. Dobre suas malhas, colocando um colete estampado sobre uma gola alta para um toque clássico. Adicione uma bota e uma bolsa de couro e você estará vestido algo que não sairá de moda pelo menos pelos próximos cinco anos.



Um pouco mais relaxado do que o jeans skinny, o estilo de corte reto é uma excelente opção para encontros noturnos. Equilibre a cintura mais alta com um top com botões, especialmente com um ou dois botões abertos para criar um decote. Adicione uma mini bolsa de alça longa e saltos altos para formar um padrão divertido no seu visual.



Por causa de seu desenho alongado e limpo, o estilo reto não tem problemas com as proporções. Experimente um suéter de tricô grosso (em vez de seu moletom com capuz) e calce um par de tamancos para o trabalho, você terá o mesmo esforço de combinar leggings e tênis, mas parecerá muito mais chique.



Baggy Jeans



Este estilo leva o corte boyfriend a um entalhe com uma largura e comprimento mais dramáticos. Aparentemente sem polimento, o peso do corte largo realmente se mantém como uma silhueta moderna que exige atenção quando combinada com um top igualmente ousado.



- Fonte: Marie Claire



Para ter um estilo tão marcante no escritório, iguale o peso da calça com uma blusa polida em estampa gráfica. Adicione acessórios clássicos, como scarpins e uma bolsa estruturada, para suavizar o look sem ser muito casual.



Para trazer esses jeans para fora do território moleque, tente mostrar um pouco de pele com um decote profundo. Adicione uma bolsa em forma de funky para seus passeios noturnos e um par de sapatos com salto alto o suficiente para manter a parte inferior de seu jeans fora do chão, mas baixo o suficiente para an-dar confortavelmente.



Muito parecido com uma calça de moletom, só que de jeans, este estilo folgado será seu melhor amigo para os finais de semana, levando você de um passeio de volta ao seu sofá sem nenhum esforço. Você pode combinar o jeans baggy com um suéter justo e uma bolsa estruturada para um look chique, o que não vai te exigir maiores preocupações com o tempo gasto pensando em seu visual.



Trouser Jeans



Se você adora vestir calças e ter aquela sensação de poder que um jeans de perna longa lhe dá, você vai ficar ainda mais poderosa com o trouser jeans. A linha longa e as pregas frontais limpas desse estilo são perfeitas para o dia, mas também tem um lado mais suave, fazendo a transição perfeita para um happy hour ou um passeio no parque.



- Fonte: Marie Claire



Crie um visual com terno combinando esses jeans com um blazer gráfico e uma blusa de malha. Já que seu estilo é limpo e sério, você pode ousar adicionando um sapato elegante com uma cor forte.



Você pode brincar com a rigidez desse estilo com um top super feminino, como uma regata com babados. Em seguida, adicione uma sandália de salto baixo em uma cor brilhante que saia por baixo da bainha. Tente combinar a tonalidade dos acessórios para um efeito ainda mais impactante.