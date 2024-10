Meryl Streep usa roupa de marca brasileira na nova temporada de 'Only Murders in the Building'

A atriz Meryl Streep, 75, vai aparecer em cenas da nova temporada de "Only Murders in the Building" com um modelo de macacão de uma grife brasileira.







A roupa é da carioca Farm e tem base preta e desenho de flores em tons de azul, amarelo e laranja. Algumas imagens da personagem Loretta usando o modelito foram feitas durante cliques em meio às gravações da série originalmente transmitida pelo Hulu e pela Disney +.





Neste momento, a peça está em falta na loja da marca. Mas segundo a Farm, o modelito da mesma coleção custa em torno de R$ 855 no site oficial.





Essa não é a primeira vez que a empresa veste estrelas de Hollywood. Lily Collins já vestiu um macacão da Farm em "Emily em Paris" (Netflix).