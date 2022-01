Estilo e conforto no verão: 3 dicas de moda masculina para não passar calor

O ano de 2022 já começou com temperaturas bem altas, e nesses dias pode ser difícil conseguir encontrar um look que seja confortável e estiloso ao mesmo tempo. Este ano não trouxe nenhuma tendência inovadora ou bombástica, o que abre as portas das possibilidades para todos que forem criativos o bastante para fazer boas combinações com as peças que já têm no guarda-roupa. Confira o que está em evidência na moda masculina deste verão. Continua depois da publicidade PUBLICIDADE



Linho



Tanto em grifes sofisticadas, quanto em lojas mais populares, o linho se tornou um dos tecidos prediletos da moda masculina nesta temporada. Podendo ser combinado com algodão e elastano, o tecido se destaca por sua leveza e frescor, características essenciais em dias quentes, e também tem a vantagem de amassar menos, mantendo um look sempre elegante e confortável.

O linho está presente tanto em camisas, quanto em bermudas, e pode ser combinado com outras peças mais neutras. A vantagem é que é um tecido muito versátil, geralmente podendo ser utilizado tanto em trajes mais despojados, quanto em algo mais arrumado.



Bermudas curtas



Já se foi o tempo em que homens usavam apenas bermudas na altura dos joelhos. Hoje em dia, as bermudas ou shorts mais curtos já se tornaram uma peça recorrente no guarda-roupa masculino de verão, enriquecendo o look, tanto em praias, quanto em áreas mais urbanas.

Com uma grande variedade de modelos, indo desde uma cor básica até algo mais estampado, vai do gosto de cada um investir naqueles que combinam mais com seu guarda-roupa. Apenas se atente a alguns detalhes de acordo com sua finalidade: se for um shorts para sair, procure um tecido mais grosso e um corte mais ajustado; já um shorts de praia pode ser mais leve e solto.

A dica é utilizar uma bermuda curta com uma cueca Zorba slip de cor mais neutra, para evitar que chame a atenção e não marque na roupa.



Comfy wear