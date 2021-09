App de transporte para mulheres quer trazer serviço para Londrina

O aplicativo de transporte exclusivo para o público feminino Lady Driver, de São Paulo, começa a cadastrar motoristas mulheres em Londrina para começar a operar na cidade no final de novembro. As interessadas já podem baixar o app, disponível para Android, e fazer o cadastro. O serviço é voltado a mulheres - tanto motoristas quanto passageiras -, crianças, idosos e pessoas com deficiência.



Para se cadastrar, as motoristas precisam ter CNH com observação de que exerce atividade remunerada (EAR); o Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV); e o carro deve estar dentro do padrão exigido pela empresa e pela legislação local: no máximo 10 anos de fabricação, quatro portas, ar condicionado, IPVA e licenciamento em dia.





