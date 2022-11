Aulão de Yoga para Mulheres está com inscrições abertas em Londrina

Iniciativa será realizada nesta sexta-feira (18), no Sesc da Fernando de Noronha





Nesta sexta-feira (18), das 10h às 11h, será realizado um Aulão Especial de Yoga para Mulheres no Sesc (Rua Fernando de Noronha, 264), promovido em parceria entre a Secretaria Municipal de Políticas para as Mulheres (SMPM) e o Sesc. As inscrições para participação estão abertas e devem ser feitas pelo número de WhatsApp (43) 99945-0056. A iniciativa é gratuita e voltada para mulheres a partir de 18 anos.

Publicidade

Publicidade





Ao todo, foram abertas 15 vagas para a aula, que será ministrada pelo professor Álvaro, do Sesc. Mesmo as mulheres que nunca praticaram yoga podem participar, pois o objetivo da aula é apresentar a técnica e seus benefícios.





Segundo a secretária municipal de Políticas para as Mulheres, Liange Doy Fernandes, a yoga como atividade física traz muitos benefícios, tanto físicos quanto mentais, pois a sua prática alivia o estresse e as tensões do dia a dia. “Essa parceria com o Sesc tem nos possibilitado oferecer uma diversidade de ações visando a qualidade de vida das mulheres”, enfatizou.





A psicóloga e diretora de Empreendedorismo e Ações Educativas da SMPM, Lisnéia Rampazzo, disse que quando se fala em saúde e bem-estar, a yoga é uma das práticas que proporciona mais resultados positivos. “Os seus movimentos trabalham o corpo de forma integral, aumentando a concentração, respiração, flexibilidade e resistência”, explicou.





A prática da yoga consiste em trabalhar o corpo e a mente, por meio de exercícios e meditação que auxiliam no controle do estresse, ansiedade e dores no corpo, além de melhorar o equilíbrio e promover a sensação de bem-estar e mais disposição. Dessa forma, a atividade busca o alinhamento entre corpo, mente e espírito, promovendo autoconhecimento para a elevação da consciência.