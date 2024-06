“Estratégia de Vendas para o Dia dos Namorados” é tema de oficina para empreendedoras de Londrina

A oficina "Estratégia de Vendas para o Dia dos Namorados" será promovida nesta quarta-feira (5), às 14h, no COM (Centro de Oficinas para Mulheres), localizado na rua Valparaíso, 189. Mulheres da área urbana de Londrina e distritos podem participar.





Promovida pela Sala da Mulher Empreendedora, da SMPM (Secretaria Municipal de Políticas para as Mulheres), a oficina oferece 20 vagas. As interessadas devem se inscrever até o dia 5 pelo número de WahtasApp (43) 99945-0056.

Com o consultor do Sebrae, Marcos Roberto Marques, como ministrante, o curso vau abordar temas como o uso de ferramentas digitais de marketing, planejamento estratégico e ações que podem ser efetuadas para criar conexões emocionais com os clientes, além de fortalecer a marca e construir relacionamentos duradouros.





Conforme a diretora de Empreendedorismo e Ações Educativas da SMPM, Lisnéia Rampazzo, um dos focos da Sala da Mulher Empreendedora é oferecer atividades que abordem temas relacionados às principais datas comemorativas.





Ela ainda explica que, como o Dia dos Namorados é uma das datas mais importantes do comércio, o workshop é fundamental para compartilhar conceitos básico e oportunidades, independentemente das participantes trabalharem com produtos ou serviços.





A consultora de Negócios do Sebrae, Liciana Pedroso, disse que a oficina é uma ótima forma de adquirir novos conhecimentos. “É uma oportunidade de aprender a buscar quem ainda não é seu publico, e o que você como empreendedora pode fazer para aumentar as possibilidades de vendas aproveitando datas comemorativas. Todas as mulheres londrinenses que empreendem estão convidadas a participar.”