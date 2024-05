Evento celebra o empoderamento e protagonismo feminino em Londrina

A 2ª edição do Mulheres Tech’n, evento que celebra a participação das mulheres em áreas como o esporte, saúde, educação, cultura, lazer, turismo e afins, acontece sábado (25), a partir das 14h, na APP Sindicato Londrina, localizado na Av. Juscelino Kubitscheck, 1834.





As inscrições estão abertas e podem ser feitas pelo link . O evento vai contar com a opção de ingresso social, com os valores arrecadados covertidos para a compra de rações e outras doações que serão destinadas ao Rio Grande do Sul. Os relatóriosde gastos serão publicados nas redes sociais oficias do evento.

A idealizadora do evento, Danhara Gomes, explica que a programação tem como objetivo mesclar teoria, com atividades como mesa redonda e palestras, e prática, com aulas de defesa pessoal e dança, em um evento dinâmico, trazendo a tona o protagonismo feminino com a participação das pessoas inscritas.





O evento faz parte da programação da Jornada SporTech e HealthTech, iniciativa que visa integrar os setores do esporte, saúde, educação, tecnologia, turismo, cultura e lazer com 12 eventos programados ao longo do ano em Londrina.

“Somente com uma pegada mais inovadora e horizontal, integrando várias áreas do conhecimento é que vai ser possível criar uma nova cultura que permita que o Esporte e Saúde do Paraná alcancem novos patamares, tanto em resultados esportivos como para os negócios”, explica Danhara.





Confira a programação completa:

Tarde:





13:30 → Credenciamento

14:30 → Abertura

15:00 → Palestra 1: Empreendedorismo Feminino e a Saúde da Mulher — Paola Machado

15:45 → Prática 1: Aula de Defesa Pessoal — Caroline Safiano

16:45 → Palestra 2: Case do Turismo de Londrina — Hérika Galli

17:15 → COFFEE BREAK

18:00 → Mesa Redonda — Microfone Aberto -

Temas abordados:

- Empoderamento Feminino

- Mulheres do Esporte

- Mulheres na Tecnologia

- Auto Estima e Sexualidade

- Mulheres na Política

- Empreendedorismo Feminino

- Mulheres com Deficiência

- Mulheres na Saúde

- Saúde da Mulher

- Mulheres Pretas

- Mulheres Influenciadoras

- Protagonismo Feminino





Noite





19:00 → Prática 2: Aula de Dança — Janaína Amarantes

19:30 → Batalha de Pitches (Apresentação de Projetos)

20:15 → MOMENTO INFLUENCERS

21:00 → Happy Hour + Networking





Para mais informações sobre o evento, acesse o Instagram Oficial .