Evento gratuito debate importância da mediação no trabalho de síndicas mulheres

Com o tema "Vida em Equilíbrio: Estratégias para gerenciar e prevenir conflitos", a próxima edição do Sindicatura Leve é voltado para as mulheres que atuam na área condominial. Com o objetivo de oferecer capacitação e desenvolvimento profissional e pessoal, o evento abordará estratégias para gerenciar e prevenir conflitos, tanto internos quanto externos, por meio da prática da mediação e do autoconhecimento.





“Nós mulheres temos que gerenciar muitas questões no dia a dia e, se não estivermos preparadas e seguras, ficamos vulneráveis e sem condições de executar da melhor maneira o nosso trabalho”, frisa a síndica Clarice Sanches, idealizadora do evento, que acontecerá no dia 11 de junho, no auditório do Secovi. As inscrições são gratuitas.

Além de Clarice, que abordará sua experiência com a sindicatura e a necessidade de usar a mediação no dia a dia e ter muito autoconhecimento para administrar os desafios da atividade, o encontro contará com outras profissionais e especialistas, cada uma trazendo sua expertise para contribuir para a discussão. A advogada Thays Canezin, professora universitária, mediadora e gestora do Instituto ComSenso, irá ministrar a palestra: "Harmonia em Ação: Como a Mediação Resolve Conflitos e Transforma a Vida em Condomínios", com dicas e orientações para que os conflitos sejam solucionados de maneira assertiva.





A psicóloga e psicanalista Roberta Francisca Trintim, irá pontuar os cuidados diários que as mulheres precisam ter consigo mesmas, apresentando a palestra “Saúde emocional da mulher”. O painel ainda terá a presença da arquiteta e síndica Hellen Caroline Grechi, do escritório Bauen, que vai bater um papo com as participantes, destacando sua experiência pessoal e como administra seus conflitos pessoais e profissionais.





Juntas, essas profissionais compartilharão suas experiências e oferecerão insights valiosos para que outras mulheres possam lidar com situações desafiadoras no ambiente condominial. Durante o evento, as participantes terão a oportunidade de explorar temas como gestão de conflitos, comunicação eficaz, resolução de problemas e construção de relacionamentos saudáveis. Além disso, serão apresentadas ferramentas práticas para promover um ambiente harmonioso e produtivo nos condomínios, contribuindo para o bem-estar tanto dos moradores quanto dos profissionais envolvidos na gestão.





O encontro acontecerá no dia 11 de junho, no auditório do Secovi, em Londrina (Rua Rolândia 295), a partir das 18h30. As vagas são limitadas, as inscrições são gratuitas e podem ser feitas neste link.