HU da UEL inscreve para curso de gestantes do 4º ao 8º mês de gestação

O projeto de extensão “Avaliação e Intervenção da Fisioterapia no Ciclo Gravídico-Puerperal” promove o curso de gestantes no HU (Hospital Universitário) da UEL (Universidade Estadual de Londrina), que começa no dia 25.





Os encontros são às sextas-feiras, das 12h30 às 13h45. Ao todo, serão 13 - o último no dia 15 de dezembro de 2023.

O público-alvo é de gestantes do 4º ao 8º mês de gestação e é uma oportunidade valiosa para que elas adquiram conhecimentos importantes sobre cuidados com a saúde durante a gestação, técnicas de relaxamento, exercícios apropriados para a gravidez, preparação para o parto e outras informações essenciais para esse período.





Trata-se de uma iniciativa relevante que oferta serviços de apoio à saúde das gestantes e puérperas. O foco é proporcionar avaliações específicas para as diferentes fases do ciclo gravídico-puerperal, visando à promoção do bem-estar e à prevenção de complicações relacionadas à gravidez, além de oferecer à gestante um atendimento fisioterápico específico durante a gestação e preparação para o parto e pós-parto.





As vagas são limitadas. As inscrições seguem até 22 de agosto e devem ser feitas pelo WhatsApp (43) 99992-8707.