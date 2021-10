Mulheres em situação de rua de Londrina recebem Dia de Beleza

“A última vez que passei maquiagem foi em um outro evento aqui do Centro Pop, no ano passado, mas o que mais sinto falta mesmo é do banho nos finais de semana porque aqui fica fechado”. O depoimento de uma jovem que vive há dois anos nas ruas de Londrina revela apenas uma das inúmeras necessidades básicas que essa população carrega diariamente.

Os desafios não são poucos, mas os profissionais que convivem com essa população no dia a dia entendem que pequenas ações podem trazer alegria e autoestima. Pensando nisso, a equipe do Consultório na Rua, da secretaria municipal de Saúde, promoveu um Dia da Beleza no Centro Pop (Serviço Especializado para Pessoas em Situação de Rua), com serviços de corte de cabelo, maquiagem e manicure, além de lanches e doações de roupas e de acessórios.

A iniciativa faz parte das ações do Outubro Rosa (mês de conscientização sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama e do câncer de colo do útero) e conta com parceira da secretaria municipal de Assistência Social.





O Dia da Beleza contou também com uma oficina com a psicóloga do Consultório na Rua, Sara Gladys Tominato, e os estagiários de psicologia que atuam na equipe. Eles abordaram a sobrevivência da mulher na rua e feminicídio.



Uma das participantes, de 48 anos, que vive nas ruas há mais de 10 anos comentou que "uma ação como essa é um pouco de amor e carinho que eles dão para a gente. Por um momento, a gente se sente igual a todos. Fazia muito tempo que eu não pintava a unha. Hoje posso escolher até a cor. Vou de rosa”, disse. Com as unhas coloridas, foi a vez de escolher uma roupa "nova" e cortar o cabelo. “Tô (sic) bem feliz mesmo”, completou.





