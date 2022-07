Oficina de entrevista de emprego e montagem de currículo está com as inscrições abertas

A Secretaria Municipal de Políticas para as Mulheres (SMPM) promove na próxima terça-feira (19), a partir das 14h, a oficina de Entrevista de Emprego e Montagem de Currículo para mulheres que estão à procura de uma oportunidade no mercado de trabalho. O curso é gratuito e será realizado na sede do Centro de Oficinas para Mulheres (COM), localizada na Rua Valparaíso, 189, Parque Guanabara.

De acordo com a psicóloga e diretora de Empreendedorismo e Ações Educativas da SMPM, Lisnéia Rampazzo, que ministrará a oficina no dia 19, as inscrições podem ser feitas até segunda-feira (18), por meio do WhatsApp (43) 9 9945-0056.

“Serão apenas 15 vagas para essa oficina que tem como objetivo auxiliar e orientar a respeito de comportamentos e atitudes que são importantes em uma entrevista de emprego. Vamos também dar dicas sobre quais informações colocar na elaboração de um currículo inteligente”, ressaltou.





A primeira parte da oficina será voltada para explicar o passo a passo de uma entrevista de emprego, ressaltando os cuidados que é preciso ter durante este momento, tais como postura corporal, comunicação adequada e muitos outros pontos essenciais de um processo seletivo.





Na segunda parte, Rampazzo e as demais servidoras da SMPM irão explicar detalhadamente como montar um currículo. “Nós vamos sentar junto com elas e auxiliar na montagem do currículo, dando ênfase nas informações que são necessárias para as vagas que elas estão se candidatando”, explicou.

Para a secretária em exercício de Política para Mulheres, Rosangela Portella Teruel, iniciativas como essa são importantes para que mulheres que estão longe do mercado de trabalho tenham novas oportunidades de emprego.





“Através de atividades com essa proposta, a secretaria visa contribuir para a empregabilidade e autonomia financeira das mulheres por meio de sua inserção ou reinserção no mercado de trabalho. Esse é o nosso objetivo, auxiliá-las a conquistar as vagas que estão disponíveis, valorizando as habilidades e as competências profissionais de cada uma delas”, finalizou Teruel.