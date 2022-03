Oito a cada cem gestantes em Londrina são adolescentes. A estatística está em levantamento produzido pela Secretaria Municipal da Saúde, a pedido da FOLHA. No ano passado, entre os 6.166 nascidos vivos, 495 são de mães com idades entre 10 e 19 anos, o que representa 8%. Os índices registrados no município estão abaixo da média estadual.



Nos últimos anos, o índice de gestantes adolescentes vem caindo no município. Em 2018, estava em 10% (698 adolescentes grávidas para 6.999 nascidos vivos). No ano seguinte baixou para 9,7% (668 gestantes para 6.899 nascimentos). Em 2020, chegou a 8,7% (556 adolescentes grávidas para 6.408 nascidos vivos).

Felippe Machado, secretário municipal de Saúde, destaca algumas ações desenvolvidas pela pasta que vêm reduzindo esse percentual. “Fortalecemos vínculo com as adolescentes e suas famílias e estreitamos as relações com as escolas para a realização de ações preventivas de educação em saúde. Procuramos também ampliar o acesso dos adolescentes às unidades de saúde e disponibilizar métodos contraceptivos para adolescentes maiores de 14 anos que os solicitarem – hoje temos oferta de anticoncepcional injetável mensal e trimestral, oral, contracepção de emergência, DIU e preservativos”, listou.





Segundo o secretário, a pasta desenvolve ainda ações educativas nas salas de espera nas UBSs (Unidades Básicas de Saúde) voltadas para adolescentes e promove ações de prevenção da violência sexual em adolescentes que envolvam a família e escola, entre outras práticas.





