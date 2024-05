TSE tem duas ministras negras na bancada do plenário pela primeira vez na história

Para a ministra Vera Lúcia, o registro da sessão histórica deve "renovar os compromissos com a cidadania e com a promoção da dignidade da pessoa humana como pressupostos garantidores de que sejamos, efetivamente, um Estado democrático de Direito".

Em sua fala, Moraes destacou as passagens dos ministros negros Benedito Gonçalves e Joaquim Barbosa, ex-titulares no tribunal.

CONHEÇA AS MINISTRAS





Edilene Lôbo é doutora em direito processual civil pela PUC-Minas. Atualmente, Lôbo é professora convidada da Universidade de Sorbonne (França), onde leciona sobre democracia, direitos políticos, eleições e milícias digitais na América Latina.



Após sua posse em 2023, a ministra afirmou que a chegada de uma mulher negra ao TSE, era um caminho para permitir que se pense, se reflita e se busque a inclusão de meninas e mulheres nos espaços de poder.



"Primeiro, contribuir com minha experiência como estudiosa, professora do direito eleitoral, do direito administrativo, do direito partidário. E, mais que isso, poder, nesta corte, trazer a diversidade brasileira para compor esta jurisdição tão importante. Então, é um trabalho duplo: contribuir com a função jurisdicional, mas inspirar meninas e mulheres que, como eu, possam ocupar esses espaços públicos", disse, à época.