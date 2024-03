Práticas ESG em foco no "Mulheraço" da ExpoLondrina 2024

ESG na prática



Publicidade



Empresas que adotam práticas ESG colhem benefícios que vão muito além do financeiro. Investidores valorizam organizações que demonstram responsabilidade ambiental, social e de governança, facilitando a atração de investimentos. Clientes são fidelizados, pois as práticas trabalham na correção e melhoria de processos, o que faz com que produtos e serviços tenham cada vez mais qualidade e bom atendimento. A redução de custos operacionais é apontada como um dos grandes benefícios que a implantação de ESG proporciona, devido a eficiência no uso de recursos, redução de desperdícios e otimização dos processos internos, contribuindo para a sustentabilidade financeira da empresa.

A melhoria na imagem e reputação da marca são comprovados, tanto com clientes como colaboradores. Empresas que se preocupam com questões ambientais e sociais ganham uma imagem positiva perante o público. Isso fortalece a reputação e aumenta a confiança dos consumidores. Os funcionários valorizam quem demonstram compromisso com práticas éticas e sustentáveis. O engajamento dos colaboradores é essencial para o sucesso da organização. Outro ponto muito importante é a redução de riscos jurídicos, trabalhistas e fraudes, devido todos os processos de governança implantados. Publicidade

A sigla ESG reúne critérios no âmbito de governança corporativa, ambiental e social com objetivo de medir a sustentabilidade de uma empresa. As boas práticas recomendadas em governança referem-se à forma como a empresa é gerenciada e trata assuntos como transparência nas operações, ética empresarial, estrutura de liderança e tomada de decisões. No ambiental, estão relacionadas à gestão de resíduos, política de desmatamento (quando aplicável), uso de fontes de energia renováveis, posicionamento da empresa em relação a mudanças climáticas, entre outros. E o critério Social envolve questões como impacto social da empresa, relações com funcionários, comunidades e fornecedores, diversidade e inclusão, e responsabilidade social corporativa.

Em suma, a adoção de práticas ESG traz vantagens competitivas e impactos positivos para o negócio como um todo, além de contribuir para o bem-estar da sociedade e do meio ambiente, impactando diretamente a comunidade que está inserida. Publicidade

O Mulheraço na Expo será uma oportunidade para empresários e líderes discutirem como implementar essas práticas em suas organizações, beneficiando, além do próprio negócio, o bem-estar da sociedade e do meio ambiente. Adriana Pontin, fundadora do Mulheraço, pontua que “uma analogia interessante que podemos traçar é a interpretação de ESG como 'Estratégia Sustentável para futuras Gerações', tema do Mulheraço na ExpoLondrina 2024”.



Programação do Mulheraço na ExpoLondrina

Publicidade



Haverá palestras e painéis de discussão que abordarão os critérios de boas práticas empresariais como gestão de pessoas, ambientes inclusivos, relações com funcionários e comunidades, saúde mental, diversidade e inclusão, ética empresarial, entre outros.

Especialistas e líderes empresariais vão compartilhar insights valiosos e melhores práticas, destacando os benefícios tangíveis que as empresas podem alcançar ao adotar abordagens de governança corporativa, social e ambiental. Publicidade

O 'Mulheraço na Expo' vai enfatizar a importância do propósito empresarial e como ele está intrinsecamente ligado ao sucesso financeiro a longo prazo. Segundo Josiane Costa, mentora em ESG da Fiep (Federação das Indústrias do Estado do Paraná), “os participantes terão a oportunidade de aprender como empresas que se comprometem com práticas éticas e estratégicas, melhoram sua imagem de marca, além de se tornarem sustentáveis, colhem resultados como atração de investimentos, retenção de clientes e redução de riscos operacionais, trabalhistas e jurídicos”.

A programação do 'Mulheraço na Expo' foi pensada para desmistificar o conceito e apresentar cases de sucesso. A palestra "ESG Além das Siglas - Estratégias e Boas Práticas para Empresas Sustentáveis Rumo ao Futuro" será conduzida pela mentora em ESG do Sistema Fiep Josiane Costa. A dra. Anacelia Linhares Gorini, cirurgiã plástica, trará reflexões sobre como a saúde mental pode ser uma estratégia sustentável nos negócios. André Sell, arquiteto especialista em acessibilidade, fornecerá insights sobre a importância de garantir que os negócios estejam verdadeiramente abertos para todos.

Já a palestra "As dores não são eternas: Recomece!" com Cloara Pinheiro, procuradora da Mulher na Assembleia do Estado do Paraná, promove uma reflexão sobre temas como diversidade, sororidade, etarismo e empoderamento feminino.

A estrategista de negócios Adriana Pontin abordará como mulheres estão utilizando a inteligência estratégica para transformar conexões em negócios e ações em resultados.

No Talk Mulheraço: Elas Fazem e Acontecem com “ESG” em seus negócios, mediado pela Consultora do Sebrae, Liciana Pedroso, empresárias compartilharão seus cases de implantação de boas práticas ESG, discutindo os desafios e benefícios obtidos durante o processo de certificação do selo ESG em Foco do Sistema Fiep.

O objetivo do Mulheraço na Expo com a temática é instigar empresários e líderes a adotarem uma abordagem ESG, buscando maximizar os retornos financeiros, mas se comprometendo com uma estratégia sustentável que visa o bem-estar das futuras gerações. É uma mudança de paradigma que reconhece a interdependência entre o sucesso empresarial e o progresso social e ambiental a longo prazo.