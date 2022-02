Maringá abre inscrições para Aulão de Defesa Pessoal grátis para mulheres

As mulheres do município de Maringá (Noroeste) terão a oportunidade de aprender Defesa Pessoal, em um aulão gratuito que será no dia 19 de fevereiro.



A atividade acontecerá em dois horários, 9h e 14h, com vagas para 100 participantes em cada turma. Portanto, as inscrições são limitadas.



O objetivo do evento é oferecer às mulheres conscientização e identificação dos diferentes tipos de violências sofridas por elas e quais os meios de se proteger.







As incrições começarão nesta quarta (9), a partir das 14h, pelo site da Prefeitura.







O aulão será ministrado por profissionais da Secretaria de Esportes e Lazer, que são faixa preta em artes marciais, com vasto conhecimento em defesa pessoal.

Também haverá palestras com psicólogas, presença da comandante da Guarda Civil Municipal, e chefe da Patrulha Maria da Penha.