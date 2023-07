Animal de estimação: o que as crianças precisam saber antes de ter um

“Posso ter um cachorrinho?” Essa é uma daquelas perguntas que muitos pais respondem diariamente, principalmente os que têm filhos pequenos. De acordo com pesquisa do Instituto Pet Brasil, que anualmente promove o Censo Pet IPB, em 2021 havia 149,6 milhões de animais de estimação no país, o que representa aumento de 3,7% em relação ao ano anterior. Os cães são os mais procurados, com 58,1 milhões, seguido das aves canoras, com 41 milhões. Os gatos estão em terceiro lugar, porém, são os que apresentaram maior crescimento nos lares nos últimos anos.







Segundo a professora Josiane Oliveira, do Colégio Positivo, em Curitiba, entre as crianças, os cães e gatos são os preferidos, mas não são as únicas opções disponíveis. "Existem chinchilas, pássaros, peixes, coelhos e tartarugas, por exemplo. Por isso, é importante levar em consideração o gosto e o perfil da criança”, comenta.

Publicidade

Publicidade





Para Oliveira, os benefícios que o convívio com um animal de estimação trazem são inquestionáveis, porém é importante olhar alguns pontos antes de levar um para casa. “Inicialmente, é dever dos pais explicar para a criança que o pet não é um brinquedo e, por isso, não deve ser entregue à criança como um ‘presente’ ou ‘objeto’. Isso pode trazer a falsa sensação de que o animal é facilmente descartável ou substituível”, destaca.





Para fazer uma escolha coerente e que não prejudique a família e o animal, é interessante levar em consideração alguns questionamentos:

Publicidade





Em qual espaço da casa o animal ficará?

Existem pessoas dispostas a cuidar?

Publicidade

Como será a divisão quanto aos cuidados?

Qual é o tempo de vida do animal?

Publicidade

Quais são as necessidades vitais do pet escolhido?

Quem cuidará do animal quando a família for passear ou viajar?

Publicidade





Além disso, deve-ser explicar para a criança que, assim como os humanos, os animais também têm necessidades. “É necessário que a criança entenda que o animal não chegará à residência para suprir as suas expectativas. Ele pode demorar para se adaptar ou sujar e estragar itens. No entanto, ainda assim, não poderá ser devolvido ou maltratado”, pontua.