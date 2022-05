Cansado do trabalho? Confira dicas para fazer transição de carreira

Mudar de carreira ainda é um tabu no mercado de trabalho. Deixar uma profissão envolve, além de insegurança, uma série de outros obstáculos. Porém, esse passo rumo a uma nova jornada tornou-se mais comum do que se imagina. Não importa quanto tempo de carreira o indivíduo tenha em uma área, os novos modelos de negócios e as novas gerações mostraram que é sempre tempo de mudar. Continua depois da publicidade PUBLICIDADE Continua depois da publicidade Segundo o relatório ‘Protegendo o Futuro do Trabalho’, realizado pela consultoria de cibersegurança Kaspersky, 53% dos brasileiros esperam mudar de profissão após a pandemia. Entre os motivos estão o equilíbrio entre vida pessoal e profissional (50%), o desejo por um salário mais alto (49%), a busca por uma função mais significativa (31%), reduzir a quantidade de tempo trabalhado (31%) e trabalhar por prazer (14%).

Para ajudar a realizar essa transição, seja com intuito de obter mais propósito e realização ou novos desafios e salários melhores, Guilherme Junqueira, CEO e fundador da Gama Academy, escola que seleciona talentos e forma profissionais para o mercado digital, listou abaixo algumas dicas. Confira:



Faça um planejamento



Mudar de área envolve inúmeros fatores. Entre eles, estão a mudança de cultura empresarial, a introdução a uma nova equipe, salário e o estudo de novas áreas mais pertinentes para o novo trabalho. Portanto, antes de realizar a transição, é preciso que exista um planejamento prévio. Faça um estudo analítico incluindo possíveis gastos com cursos ou despesas inesperadas, como anda o mercado da área de interesse no momento da transição e, quem sabe, a participação em grupos de discussão para entender a avaliação sobre cursos e o momento da profissão. Também é indicado criar um cronograma com metas. Isso fará com que você diminua o estresse, reduza a ansiedade e evite possíveis erros e demoras nesse processo.





Pesquise sobre a nova área de interesse



Um dos passos mais difíceis na transição de carreira é conquistar a primeira vaga. Por isso, é importante se candidatar em processos seletivos. Com a escassez da mão de obra para alguns setores, como, por exemplo, o da tecnologia, é possível participar de processos seletivos ainda realizando cursos de especialização. Já durante o processo, a dica é que você demonstre ao entrevistador seu desejo em atuar na área, destaque seu processo de preparação e o seu interesse em se desenvolver. É fundamental que você encante o recrutador e o convença que seu perfil é o melhor, mesmo sem grandes vivências e experiência na função.





Busque mais conhecimento