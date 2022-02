Celulite: por que surge, quais as principais causas e como tratar?

O nome científico é complicado - lipodistrofia ginoide - mas 95% das mulheres do Brasil possuem, segundo a SBD (Sociedade Brasileira de Dermatologia). A temida celulite, que não é considerada uma doença pela medicina, se caracteriza pelo aspecto de “casca de laranja” na pele, principalmente nos quadris, coxas e nádegas. É mais comum na pele branca, mas acomete todas as etnias. Mais raro, pode ser vista também em alguns homens.

Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE

Continua depois da publicidade

Continua depois da publicidade

Um problema estético que leva muitas mulheres a buscarem soluções que prometem ser milagrosas, como chás, cremes e até aparelhos eletrônicos. A fisioterapeuta em drenagem linfática manual, Joana Medrado, explica que, a primeira coisa que a mulher deve fazer é buscar ajuda profissional. “A drenagem linfática, por exemplo, é uma técnica que, feita corretamente, pode apresentar ótimos resultados. Não é invasiva e não coloca a saúde da mulher em risco. Pelo contrário, ajuda o organismo a eliminar toxinas acumuladas e, com isso, pode melhorar a saúde em geral”, diz.

E o que causa a celulite?

Continua depois da publicidade

Apesar de muito popular, a celulite foi pouco estudada pelas pesquisas médicas. Mas, pelos estudos que já foram feitos, sabemos q se trata de um aspecto dermatológico que pode ser causado por vários fatores, como predisposição genética, etnia, biotipo do corpo e localização da gordura. Ela pode ser causada ainda por problemas de circulação que atrapalham a fluidez do sangue, alterações hormonais, com altos níveis de estrogênio - o hormônio da mulher -, má alimentação e hábitos de vida ruim, como tabagismo e consumo de bebidas alcóolicas.

Como eu faço para saber o meu grau da celulite?

A celulite é encontrada em vários graus de severidade, de acordo com a SBD. Para definir o tratamento adequado, os médicos devem avaliar as características da celulite em cada pessoa, sendo as principais o número e profundidade de depressões; aspecto de áreas elevadas; presença de lesões elevadas e presença de flacidez, entre outras. Em cada um dos itens é dado um ponto de 0 a 3, e depois esses pontos são somados. Daí, chega-se à classificação de leve (1 a 5 pontos), moderada (6 a 10) e grave (11 a 15 pontos). Fazer essa classificação é importante para determinar o tratamento mais adequado para cada mulher.

Drenagem linfática x celulite

A drenagem linfática é uma grande aliada na melhora do aspecto celulítico, conhecido como “casca de laranja”, em todos os graus. Isso porque estimula uma maior oxigenação dos tecidos, o que favorece a eliminação mais rápida e mais eficiente de toxinas e de líquidos acumulados, além de aumentar a absorção de nutrientes, entre outros benefícios.

Esse conjunto ajuda a diminuir a celulite. Muitos pacientes conseguem ver o resultado já na primeira sessão. “E é muito importante que as pessoas entendam que a drenagem linfática é um tratamento com pressão leve em pontos específicos do corpo, os linfonodos. Então, não pode ser feita pressão ou força nos membros, não pode doer e não pode deixar marcas roxas”, esclarece Joana Medrado.

Outro ponto fundamental é manter uma rotina com hábitos saudáveis sempre que possível, com alimentação balanceada, exercícios físicos e evitar consumo de álcool e o tabagismo.