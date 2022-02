Cicloturismo: a nova prática de viajar andando de bicicleta

A prática do cicloturismo vem ganhando bastante adeptos em todo o Brasil. A modalidade, que alia o ciclismo e o turismo, traz inúmeras vantagens, como a prática de atividade física, a apreciação de belíssimas paisagens, a economia de dinheiro, por ser uma forma muito mais barata de visitar diversos lugares, e ainda é benéfica para o meio ambiente, pois não emite gases de efeito estufa. Confira como nasceu essa prática e quais as principais dicas para quem deseja iniciar nessa modalidade.

Muito diferente de passear de bicicleta pela cidade, o cicloturismo se caracteriza por percursos extensos, em que os viajantes pedalam para visitar uma outra cidade ou região, a fins de turismo. O cicloturismo pode ser feito em estradas pavimentadas, estradas de terra, trilhas ou até mesmo nas praias, o que permite apreciar muitas paisagens diferentes durante o percurso.





Aqueles que se aventuram nessa modalidade devem ser ciclistas experientes, para ter o corpo acostumado com os trajetos longos. Além disso, é imprescindível fazer a manutenção da bicicleta antes de começar a viagem, para verificar se ela está em boas condições para pegar a estrada. Ainda é preciso se preparar carregando um kit com ferramentas, para fazer reparos, se necessário, com diferentes tipos de chaves e materiais para remendar a câmara de ar. A bicicleta também deve ter sinalização e lanternas, ser adaptável a diferentes terrenos e ser confortável para pedalar longos períodos.

Para que a viagem seja feita de forma segura, é importante estar vestido com roupas próprias para ciclismo, que forneçam proteção contra raios solares e ventos, portar óculos escuros e protetores, capacete, luvas, passar protetor solar nas partes do corpo expostas e carregar bolsa de hidratação, garrafas de água e isotônicos, para se manter sempre hidratado. Podem ser utilizadas mochilas e alforjes (bolsas presas no bagageiro da bicicleta) para carregar as trocas de roupa, lanches e ferramentas.





A prática, no Brasil, nasceu principalmente das rotas de turismo religioso ou histórico, como o Caminho da Fé - uma rota de peregrinação que pode ser iniciada em várias cidades do interior de São Paulo ou Minas Gerais -, que tem como destino Aparecida, em São Paulo. Outro caminho bastante conhecido é o da Estrada Real, que é uma rota turística que liga os estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo, nas antigas estradas criadas na época do Brasil colônia para o escoamento de ouro e outros minérios para os portos do Rio de Janeiro.





Com o passar do tempo, outras rotas foram surgindo. Entre elas, o Circuito das Araucárias, em Santa Catarina, que tem cerca de 270 km e passa por 4 cidades catarinenses, como Campo Alegre, Corupá, Rio Negrinho e São Bento do Sul, e tem paisagens exuberantes, com a presença de vales, montanhas e cachoeiras. Mais uma possibilidade, também em Santa Catarina, é o Vale Europeu. A região conta com 9 municípios, e os trajetos são todos sinalizados, facilitando a locomoção dos viajantes, além das cidades serem equipadas com empresas de turismo, que realizam circuitos guiados e podem ser uma boa opção para aqueles menos experientes.





É importante planejar-se antecipadamente para conhecer os trajetos a serem percorridos, assim como acompanhar a previsão do tempo para evitar chuvas e tempestades. Além disso, o turista pode se hospedar em hotéis e pousadas para descansar quando chegar em seu destino e até procurar por locação de veículos para se locomover pela cidade ou conhecer outras atrações da região que podem não ser acessíveis de bicicleta.