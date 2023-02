Confira receitas de banhos para aumentar a libido neste Carnaval

Para Katrina Devilla, espiritualista da iQuilíbrio, esses banhos ajudam a aumentar a confiança e poder de conquista. Com os ingredientes característicos, você se sentirá mais relaxada e com o sex appeal lá em cima. “A maior ferramenta de sedução que pode existir é a autoestima. No entanto, nem sempre estamos nos achando bonita ou interessante. Nessas horas, os banhos ajudam a resgatar seu poder mágico da conquista. Sua energia ficará tão acentuada que não terá como não ser notada”, diz.

Uma das melhores formas para equilibrarmos as nossas energias, é através dos banhos energéticos. As ervas e plantas, por exemplo, são conhecidas pela proteção energética à limpeza espiritual, mas elas também têm finalidades que ajudam a aumentar o poder de sedução.

Depois de anos, o Carnaval de rua está de volta . E se além do look perfeito, você gosta de curtir o carnaval com algum crush, os banhos para aumentar a libido podem ser ótimas alternativas.

Você é do time que adora pular Carnaval ou prefere alguns dias de calmaria? Seja qual for o seu perfil, confira algumas ideias incríveis para decorar e iluminar a casa, independentemente da situação.

A natureza sempre ajuda



Guaraná: o guaraná, por aumentar o fluxo sanguíneo pode auxiliar no aumento da libido, principalmente para o homem. Assim, pode ser consumido em cápsula ou pode ser feito um chá com guaraná em pó.

Conheça alguns banhos energéticos para acelerar o processo



Banho de ervas

Você pode fazer esse banho naquela noite especial, e então combine-o com o seu charme para ter sucesso. Para ele você vai precisar de:





- 2 litros de água;

- Casca de 1 maçã bem vermelha;

- Canela em pó;

- Cravo da índia;

- Óleo essencial de rosas.





Modo de fazer: Em uma panela coloque a água, a casca de maçã, um pouco de canela e um pouco de cravo. Então, ferva a mistura por 15 minutos, desligue o fogo e depois acrescente 4 gotas do óleo de rosas.

Deixe que o banho descanse por 2 horas, coe e leve com você para o banheiro. Depois do seu banho higiênico, jogue o banho de ervas no seu corpo a partir do pescoço, e deixe que seque naturalmente.





Banho de guaraná





Esse banho vai te ajudar a renovar suas energias e aumentar a sua libido. Decerto ele é bem simples e para fazê-lo você vai precisar de:





2 litros de água;

1 colher (sopa) de guaraná em pó.





Modo de fazer: Coloque a água no fogo e desligue quando ela começar a levantar bolinhas. Então, misture o pó de guaraná e deixe esfriar por 15 ou 20 minutos. Então, depois de tomar o seu banho higiênico normalmente, jogue o banho de guaraná no seu corpo do pescoço para baixo.





Banho da atração





Esse banho vai te ajudar a fazer com que a pessoa se sinta mais atraída por você. Ele pode ser usado tanto para atrair o amor, quanto para aumentar a atração entre o casal. Contudo para fazê-lo você vai precisar de:





1 litro de água;

7 pétalas de rosas vermelhas;

7 gotas de óleo essencial de sândalo;

7 cravos da índia;

7 pitadas de coentro





Modo de fazer: Coloque a água no fogo com as pétalas de rosa e os cravos, então, quando ela começar a levantar bolhas, desligue. Depois, misture com o restante dos ingredientes, deixe esfriar um pouco e coe. Então, depois do seu banho higiênico, jogue o banho da atração no seu corpo a partir do pescoço.