Saque-aniversário do FGTS é liberado para quem nasceu em maio

A Caixa Econômica Federal liberou nesta quinta-feira (2) o saque-aniversário do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) para quem nasceu no mês de maio.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato Publicidade Publicidade

Leia mais: Apoio Gleisi responde a partidos que criticaram pedido de voto de Lula em Boulos Arte Por que Van Gogh não foi gênio perturbado, mas uma vítima de sua época Conforme faixa etária Confira dicas de pediatras de como evitar quedas de crianças 33 anos depois Magic Johnson diz que acorda às 4h para se manter saudável após HIV A modalidade disponibiliza anualmente a retirada de uma parte do saldo das contas ativas e inativas do beneficiário por ocasião do aniversário, mas o trabalhador deixa de ter direito ao saque-rescisão, liberado nas demissões sem justa causa. Publicidade

Quem optar pelo saque-aniversário e for demitido sem justa causa só poderá retirar o valor referente à multa rescisória. O restante da quantia ficará retido, diferentemente do que ocorre no saque-rescisão, cujo o valor integral da conta da empresa que o demitiu é liberado para retirada.

A adesão ao saque-aniversário é voluntária e pode ser feita pelo aplicativo do FGTS e nas agências da Caixa, mas neste caso é preciso levar um documento de identificação com foto. Publicidade

Se a pessoa nascida em maio aderir até o fim do mês, ela terá direito ao saque neste ano. Caso a adesão seja feita após o dia 31, a retirada de parte do saldo só será permitida em 2025.

A liberação ocorre no primeiro dia útil do mês em que o beneficiário faz aniversário e fica disponível por três meses. Portanto, no caso dos nascidos em maio, o prazo vai até 31 de julho. Os trabalhadores nascidos em março ainda podem retirar até o dia 31 de maio, enquanto os nascidos em abril podem fazer o saque até 28 de junho. Publicidade

O valor do saque varia conforme o saldo nas contas ativas e inativas. Quanto maior o saldo, menor o percentual que pode ser retirado. Há também uma liberação de parcela adicional, que varia conforme o total depositado no FGTS.





QUANTO PODE SER SACADO:



Publicidade



Valor na conta do FGTS - Alíquota que pode ser sacada - Parcela adicional

Até R$ 500 - 50% -

De R$ 500,01 a R$ 1.000 - 40% - R$ 50

De R$ 1.000,01 a R$ 5.000 - 30% - R$ 150

De R$ 5.000,01 a R$ 10.000 - 20% - R$ 650

De R$ 10.000,01 a R$ 15.0000 - 15% - R$ 1.150

De R$ 15.000,01 a R$ 20.000 - 10% - R$ 1.900

Acima de R$ 20.000,01 - 5% - R$ 2.900 Publicidade

Por exemplo, se a pessoa tem R$ 1.000 de saldo em todas as contas do FGTS, ela terá disponível R$ 400 pela alíquota de 40% e mais R$ 50 pela parcela adicional, o que dará R$ 450 liberados para saque. O saldo restante permanece nas contas.

O saque desse valor pode ser feito pelo aplicativo FGTS ou nas agências da Caixa. Por esses dois canais, o beneficiário também pode indicar uma conta de seu banco de preferência, com o valor sendo repassado automaticamente por meio de transferência. Se a quantia for de até R$ 3.000, ela pode ser sacada nos caixas eletrônicos da Caixa, lotéricas e correspondentes Caixa Aqui (com uso do Cartão Cidadão e senha). Publicidade

Quem opta pelo saque-aniversário tem também a possibilidade de contratar empréstimos junto aos bancos, usando como garantia o valor anual disponibilizado pelo saque-aniversário. É possível fazer uma simulação da quantia máxima de empréstimo pelo aplicativo do FGTS.

O valor que é dado como garantia não é o que foi fechado no contrato de empréstimo, mas o que está disponível para ser retirado no saque-aniversário. Cada banco estipula o número de saques permitido no contrato e há cobrança de taxas como qualquer contrato de empréstimo. O saldo que é usado como base de cálculo na hora que o contrato é fechado ficará bloqueado até o término do pagamento do empréstimo.



É POSSÍVEL RETORNAR PARA O SAQUE-RESCISÃO?





Caso a pessoa queira deixar o saque-aniversário e retornar ao saque-rescisão, a solicitação é feita pelo aplicativo do FGTS ou nas agências da Caixa. Se houver operação de antecipação contratada, que é o consignado do saque-aniversário, o pedido não será aceito até o término desse contrato.

Essa mudança só terá efeito após 25 meses da solicitação, mais de dois anos depois de optar pela modalidade. Ou seja, se a pessoa optou por trocar o modelo de retirada dos valores em 2 de maio de 2024, a alteração passará a vigorar no primeiro dia útil de junho de 2026.

Neste período, o beneficiário poderá retirar o saque-aniversário entre maio de 2024 e maio de 2026. A partir do primeiro dia útil de junho de 2026, a modalidade muda para o saque-rescisão. Caso ocorra a demissão sem justa causa antes, o saldo do FGTS ficará sob a regra do saque-aniversário, portanto será permitido sacar apenas a multa de 40%. O restante ficará retido.

Para fazer a troca de saque-aniversário para saque-rescisão, siga o passo a passo:

Entre no aplicativo, digitando o CPF e a senha;

Na tela inicial, clique em "Saque Aniversário do FGTS";

Aparecerá a tela "Escolher sistemática de saque" com "modalidade saque-aniversário" estando ativo;

Clique em "modalidade saque-rescisão";

Em seguida, clique em "Optar pelo saque-rescisão". O aplicativo enviará uma mensagem sobre o tempo de carência; selecione "Sim".