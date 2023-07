Crimes sexuais contra crianças e adolescentes crescem 15% no Brasil

O número de MVI (mortes violentas intencionais) de crianças e adolescentes registrou queda no Brasil no ano passado. Entretanto, os crimes sexuais contra essa faixa etária tiveram alta superior a 15%. Segundo os dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública 2023, do FBSP (Fórum Brasileiro de Segurança Pública), divulgado na quarta-feira (20), o número desse tipo de morte de crianças e adolescentes no país foi de 2.556, em 2021, para 2.489 em 2022, menos 2,6%. Já os estupros subiram 15,3% e exploração sexual, 16,4%.





O FBSPA considera mortes violentas intencionais as causadas por homicídio, feminicídio, latrocínio, lesão corporal seguida de morte e morte decorrente de intervenção policial.

Das 2.489 crianças e adolescentes vítimas de mortes violentas intencionais no ano passado, 2.011 foram alvos de homicídio doloso (80,7%); 75 de feminicídio (3%); 20 de latrocínio (0,8%); 22 de lesão corporal seguida de morte (0,8%); e 361 de morte decorrente de intervenção policial (14,5%).





O anuário mostra que, entre as vítimas de zero a 11 anos em 2022, 45,9% eram do sexo feminino e 54,1% do masculino. Essas mortes, conforme o FBSP, foram decorrentes, sobretudo, da violência doméstica e intrafamiliar. Já entre as vítimas de 12 a 17 anos, 89,7% eram do sexo masculino e apenas 10,3%, do sexo feminino.

“O gênero como um fator de risco para os meninos, portanto, só se impõe entre os adolescentes quando as mortes ocorrem prioritariamente como consequência da violência urbana”, aponta o anuário.





Os dados - referentes a 2022 –demonstram ainda, que 67,1% das vítimas de zero a 11 anos eram negras, e 85,1% de 12 a 17 anos, “evidenciando que a desigualdade racial é parte estruturante da problemática das mortes violentas no país e que se acentua na medida em que os anos passam na vida do sujeito”.

De acordo com o anuário, as armas de fogo foram os principais instrumentos do crime contra crianças e adolescentes em 2022: foram causadoras de 55,8% das mortes de crianças de zero a 11 anos, e de 90,8% das mortes de adolescentes jovens de 12 a 17 anos.