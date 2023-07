Paraná registra aumento de mortes violentas intencionais no ano passado; Brasil registra redução

O Paraná registrou aumento nos casos de mortes violentas intencionais (MVI) no ano passado. Foram 2.404 casos dessa natureza em 2021 e 2.595, em 2022 - o que inclui homicídio doloso, latrocínio, lesão corporal seguida de morte e intervenção policial e morte de policiais. A taxa de mortes passou de 21,2 para cada 100 mil habitantes para 22,7. Os dados são do Anuário Brasileiro de Segurança Pública 2023, do FBSP (Fórum Brasileiro de Segurança Pública), e foram divulgados nesta quinta-feira (20).





O Paraná ainda aparece com três cidades entre as 50 mais violentas do país com população acima de 100 mil habitantes. Paranaguá (34°), Almirante Tamandaré (44°) e Campo Largo (46°) estão na lista, que leva em conta as MVIs.

No Brasil, o levantamento indica uma redução de 2,4% nessas mortes, saindo de uma taxa de 24 para cada 100 mil habitantes para 23,4. A quantidade caiu de 48.431 em 2021, para 47.508 em 2022 - o menor número em 12 anos.





O professor Cezar Bueno de Lima, da PUC-PR (Pontifícia Universidade Católica do Paraná), ressalta que, mesmo com a queda a nível nacional das mortes, trata-se de “um número absolutamente inaceitável”.

“Embora o Brasil tenha diminuído e o Paraná tenha crescido, eu diria que o processo de militarização e armamento da sociedade tende a, cada vez mais, muitos conflitos resultarem em mortes”, apontando que parte pode ser atribuída ao crime organizado e parte aos civis armados “que poderiam resolver seus conflitos sem morte”.





