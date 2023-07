Descubra sete cristais que te ajudam a dormir melhor

De acordo com Symony, especialista esotérica do Astrocentro, há algumas dessas pedras que trazem a calma, paz e ajudam no equilíbrio emocional. Se utilizá-las de maneira correta, é possível promover um ambiente mais propício para facilitar o relaxamento necessário para adormecer mais facilmente.

Ter uma boa noite de sono é fundamental para o bem estar. No entanto, muitas pessoas enfrentam dificuldades para alcançar um descanso profundo e restaurador. É aí que os cristais desempenham um papel importante como auxílio natural capaz de melhorar a qualidade do sono.

Ametista



Calcedônia



Traz sentimentos de paz e de calma e, quando segurada na mão, afasta os medos, tristeza, pesadelos e oferece proteção. Na cama, ou embaixo do travesseiro, afasta visões noturnas e medo do escuro.

Lepidolita



Pedra da Lua



Peridoto



Quartzo Verde



Angelita







É usada para se conectar com a espiritualidade e para trazer sentimentos de calma e de paz interior, além de combater a insônia. Coloque-a debaixo do travesseiro, faça uma oração ao anjo de guarda e peça para que te envie uma mensagem durante o sono.





“É importante ressaltar que a escolha e o uso dos cristais podem variar de acordo com as preferências e sensibilidades individuais. Mas todos eles são fontes de energias, por isso, ande sempre com um cristal, seja na bolsa, no trabalho ou em assessorios”, conclui a especialista.