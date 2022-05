Dia Mundial Sem Tabaco: confira dicas para largar o vício de vez

Hoje, 31 de maio, é marcado como o Dia Mundial sem Tabaco, data criada pela OMS (Organização Mundial da Saúde) para alertar sobre os riscos do tabagismo. De acordo com dados do Inca (Instituto Nacional de Câncer), para cada ano do triênio 2020-2022, estima-se que serão identificados mais de 30 mil novos casos de câncer de pulmão no Brasil, sendo mais prevalente em homens, equivalendo a 17.760 novos casos. O câncer de pulmão é uma das principais consequências do uso do cigarro.

Esse tipo de doença em homens é o segundo mais prevalente (sem considerar o câncer de pele). É mais frequente nas regiões Sul, Nordeste e Sudeste e Centro-Oeste. “Além do câncer de pulmão, fígado, pâncreas e boca, existem cerca de 50 doenças atreladas ao tabagismo, como osteoporose, úlcera, catarata e doenças gengivais”, explica Gabriel Garcez, diretor médico de Conexa, maior player de saúde digital da América Latina.





Garcez alerta sobre uso dos cigarros eletrônicos, que têm nicotina em sua composição e são altamente viciantes. “Eles são tão ou mais perigosos que o cigarro comum, podendo causar doenças respiratórias como enfisema pulmonar, além de câncer”.





O diretor médico ainda pontua que o tabagismo é uma doença que precisa de tratamento. Veja cinco dicas para largar o vício:

