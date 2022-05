Dia Mundial sem Tabaco: fumantes têm três vezes mais risco de desenvolver câncer de bexiga

As estimativas para 2022, segundo o Instituto Nacional de Câncer (INCA), é que 10.640 brasileiros recebam o diagnóstico de câncer de bexiga, sendo 7.590 homens e 3.050 mulheres. Além de mais frequente em homens, é também duas vezes mais comum em brancos do que em negros. Além das variáveis de sexo e idade, outros fatores de risco são: exposição a produtos químicos, como aminas aromáticas, benzidina e beta-naftilamina, utilizados na indústria de corantes; determinados produtos químicos orgânicos; exposição à fumaça do óleo diesel; uso de alguns suplementos fitoterápicos ou medicamentos, como pioglitazona para diabetes por mais de um ano; uso de suplementos dietéticos que contêm ácido aristolóquico; exposição a arsênico; baixo consumo de líquidos; irritações e infecções crônicas (urinárias, cálculos nos rins e bexiga). Além disso, o histórico familiar: pessoas com familiares que tiveram câncer de bexiga têm um risco aumentado para desenvolvimento da doença.

O diretor do IUCR, Gustavo Guimarães, explica que esta estreita relação entre fumo e câncer de bexiga se dá pelo fato que as substâncias tóxicas do cigarro são eliminadas pelo rim, agredindo assim a parede da bexiga. O caminho percorrido no corpo pela “fumaça” do cigarro – que contém, entre outros elementos prejudiciais, a nicotina e o alcatrão, um composto de mais de 40 substâncias comprovadamente cancerígenas - é devastador para a bexiga e para os demais órgãos por onde passa.

Quando o assunto é a relação entre tabagismo e câncer, o problema vai muito além do pulmão. O fumo também é o principal fator de risco para o câncer de bexiga, o segundo tumor urológico mais comum entre os homens. A doença é três vezes mais comum em fumantes e acomete, principalmente, pessoas a partir dos 55 anos, com pico de incidência entre os 60 e 70 anos. Este é o alerta do Instituto de Urologia, Oncologia e Cirurgia Robótica (IUCR), em alusão ao Dia Mundial sem Tabaco, em 31 de maio.

Sinais de alerta e diagnóstico



Os diferentes tipos de câncer de bexiga



O câncer de bexiga pode ser classificado em subtipos histológicos (tipos de células): O carcinoma urotelial (representa a maioria dos casos e começa nas células do tecido mais interno da bexiga - mucosa); carcinoma epidermóide (mais comumente associado a infecções crônicas ou irritação prolongada da bexiga); adenocarcinoma (se inicia nas células glandulares - de secreção - que podem se formar na bexiga depois de um longo tempo de irritação ou inflamação); sarcomas (tumores muito raros).





De acordo com o levantamento da American Cancer Society, as chances de cura do câncer de bexiga na fase mais precoce são de 96%. Quando a doença está localizada na bexiga comprometendo camadas mais profundas ou a camada muscular e não há sinais de que se espalhou para fora da bexiga as chances de cura são de 69%. Por sua vez, quando o câncer se espalhou da bexiga para estruturas próximas ou nódulos linfáticos a taxa cai para 37%. Quando o câncer se espalhou para partes distantes do corpo, como pulmões, fígado ou ossos (metástase), as chances de cura ficam abaixo de 10%.





“A cistoscopia, procedimento no qual é introduzido uma câmera na bexiga por meio da uretra, costuma ser indicada quando há sinais clínicos suspeitos ou alterações no exame de imagem (tomografia, ressonância magnética e ultrassonografia). Cabe à cistoscopia, seguida de biópsia, confirmar o diagnóstico”, explica Guimarães, que é também coordenador geral dos Departamentos Cirúrgicos Oncológicos do grupo BP-A Beneficência Portuguesa de São Paulo.