Dicas de especialista: veja como chamar a atenção dos recrutadores nas plataformas digitais

Com o mercado aquecido, o cenário é propenso para quem está em busca de uma oportunidade de emprego. Ter um cadastro otimizado e com o máximo de qualidade é fundamental para quem deseja se destacar, se diferenciar e chamar a atenção dos recrutadores nas plataformas digitais.





Com a praticidade do cadastro online, bem como processos seletivos virtuais, a procura é ainda mais propícia, até para os que precisam poupar, já que não é necessário mais ter gastos com impressão de currículo ou deslocamento. O importante mesmo é saber como realizar a candidatura. Veja abaixo dicas de especialista para quem está procurando emprego.

Verificar o endereço do site





A primeira dica para o cadastro é verificar se o site é verdadeiro. “Infelizmente, muitas pessoas acabam caindo no golpe do emprego ou site falso. Por isto, se atentar aos detalhes, como, por exemplo, se o domínio do site (onde consta o www) tem erros de português, além de verificar a qualidade do layout ou se há propostas muito fora da realidade são fundamentais. Em caso de dúvida, recomendo entrar em contato com a empresa diretamente”, explica Debora Herdeiro, Gerente de Recrutamento e Seleção da Luandre.

A especialista cita ainda mais três maneiras de se destacar para os recrutadores na hora do cadastro digital: