Entenda o que é Tranca Rua, citado em projeção de Ludmilla

Após anos de uma manifestação de intolerância religiosa em muros de estações de trem na Baixada Fluminense, alguns candomblecistas do Rio de Janeiro resolveram agir. O ano era 2015, e o grupo começou a apagar frases preconceituosas como "só Jesus expulsa Ogum, Iemanjá ou Tranca Rua das pessoas", pintando mensagens de apoio ao candomblé e à umbanda.



Apesar de algumas críticas, o projeto foi defendido pelo grupo e apoiado por outras pessoas. Quase uma década depois, Tranca Rua apareceu em uma frase similar projetada no show da cantora Ludmilla no festival Coachella, nos Estados Unidos.

A imagem de um cartaz com a frase "só Jesus expulsa o tranca rua das pessoas" foi considerada preconceituosa, especialmente por causa do aumento da intolerância religiosa no Brasil. A equipe alegou descontextualização de um material feito para denunciar mazelas sociais.



Mas a associação de Tranca Rua com demônios, segundo religiosos e estudiosos, é fruto de preconceitos que remontam a processos de colonização, já que o nome é sinônimo de abertura de caminhos na umbanda.

O nome Tranca Rua, segundo a religião, se refere a uma linhagem ou conjunto de exus. Os exus são conjuntos de espíritos que atuam como mensageiros e trabalhadores dos orixás, as divindades.



Tranca Rua, por exemplo, é regido por Ogum, orixá guerreiro. Diferentemente do candomblé, os ritos de umbanda não cultuam diretamente as divindades, mas o fazem por meio dos exus.

Tranca Rua é o nome do conjunto de espíritos, e pode aparecer acompanhado de complementos, como Imbaré, das Almas e da Estrada, que representam segmentos diferentes de atuação das entidades.



A figura é a de um homem, que pode ser representado com uma capa e uma cartola, além de portar um tridente e fumar charuto.



O conjunto de exus agrupados sob o nome de Tranca Rua, por ser regido por Ogum, é associado não apenas à abertura de caminhos, mas também às lutas diárias das pessoas.