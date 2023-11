Feriados: conheça os acessórios essenciais para uma viagem segura de carro

Com tráfego intenso nas estradas, verificar e revisar os itens de segurança obrigatórios ajudam a reduzir acidentes e evitar multas







De acordo com a OMS (Organização Mundial de Saúde), os acidentes de trânsito são a oitava principal causa de morte no Brasil. Entre os fatores, destaca-se a manutenção mecânica e dos itens de segurança dos veículos. Desde 1998, o Contran (Conselho Nacional de Segurança de Trânsito) estipulou uma série de equipamentos de segurança obrigatórios para a circulação de veículos no país. Esses dispositivos objetivam garantir não apenas a proteção dos motoristas, mas dos motociclistas e pedestres. Atualmente, nenhum veículo pode sair da fábrica sem esses itens básicos.

O gerente de pós-vendas da Ford Slaviero, Renato Sliva, detalha que há vários acessórios no automóvel que reforçam a segurança tanto para os motoristas quanto para os pedestres que transitam pelas vias. “O conhecimento sobre esses acessórios automobilísticos é importante não apenas para garantir a segurança dos ocupantes, mas também para evitar penalidades. A falta ou mau funcionamento desses itens pode resultar em multas.”





Principais itens de segurança obrigatórios

O gerente destaca que, a partir de 2024, a lista de equipamentos obrigatórios para os veículos será ainda mais extensa. “Com o objetivo de aumentar a segurança no trânsito e reduzir o índice de acidentes fatais, várias iniciativas foram implementadas, como o Programa Rota 2030, idealizado pelo governo federal para fomentar o avanço tecnológico e o investimento no setor automotivo e de autopeças.”





Veja as novidades:

padrão internacional para fixação de cadeirinhas infantis (Isofix);

cinto de três pontos e encosto de cabeça no banco traseiro central;

controle de estabilidade;

luzes diurnas automáticas;

proteção contra impactos frontais em utilitários;

câmera de ré ou sensor de aviso sonoro;

proteção de impacto ao pedestre;

proteção de impacto lateral contra poste.

Além dos novos, alguns equipamentos já são conhecidos e exigidos pelo Contran. “Alguns itens são obrigatórios por razões óbvias, como o para-choque e os airbags, que amortecem os impactos. Ou os cintos de segurança, que evitam que motorista ou passageiros sejam lançados do veículo em caso de acidente ou frenagem brusca. Mas é preciso ficar atento em itens que podem parecer supérfluos, como os encostos de cabeça, que impedem que a cabeça do motorista, e dos passageiros, seja jogada para trás em caso de acidentes, reduzindo o risco de lesões no pescoço. Os espelhos também são itens de segurança obrigatórios, pois oferecem uma ampla visão da via, permitindo manobras prudentes e seguras”, explica o gerente.





Ferramentas de segurança obrigatórias





Presentes no porta-malas dos veículos, as ferramentas de segurança são essenciais para situações de emergência, como acidentes ou pneus furados. Renato listou as ferramentas e a importância de cada uma:





Triângulo: utilizado para sinalizar outros motoristas sobre um veículo parado à frente.

Chave de roda: em formato de “cruz” ou “L”, utilizada para trocar pneus.

Macaco automotivo: essencial para levantar o veículo, que pode pesar até 2 toneladas, para a troca de rodas e pneus.

Estepe: pneu reserva para substituição em caso de danos no pneu. É importante verificar a vida útil e a calibragem do estepe para não ser pego desprevenido.





Mais segurança





Mesmo com todos os itens, é necessário verificar a eficácia e a instalação desses dispositivos para garantir a proteção adequada. O gerente reforça que existem outros aspectos que merecem atenção ao viajar com a família, como a verificação da parte mecânica do veículo. A revisão é uma bateria de testes que avalia o estado do carro. "Durante esse processo, são verificadas a conservação e o funcionamento de todos os componentes e sistemas, sejam mecânicos ou elétricos. Se forem identificadas falhas ou problemas que possam se agravar no futuro, a oficina responsável realizará a substituição preventiva de algumas peças", ressalta. Ele aconselha que é melhor investir em revisões programadas do que se deparar com custos mais elevados em uma manutenção corretiva.





Veículos seguros





Considerar um modelo de carro que ofereça segurança em viagens mais longas é essencial. "Os modelos mais modernos estão equipados com airbags e Isofix, que facilitam a instalação de acessórios de segurança, como os assentos de elevação. Um exemplo disso é o novo Ford Mustang Mach-E, que oferece conforto para toda a família e recebeu nota máxima nos novos testes de impacto do IIHS (Insurance Institute for Highway Safety), instituto vinculado a seguradoras que avalia o nível de segurança dos veículos nos Estados Unidos." A nota máxima abrange impacto dianteiro e lateral, resistência do teto e integridade dos bancos e apoios de cabeça para proteção dos ocupantes. O sistema de frenagem automática apresentou desempenho superior tanto na prevenção de acidentes com outros veículos quanto na proteção de pedestres.





"O uso de cintos de segurança com pré-tensionador e tecnologia de limitação de carga é outro recurso que tem contribuído para o bom desempenho dos veículos da Ford nos testes de segurança mais recentes", afirma Sliva. Dos 13 utilitários esportivos de porte médio avaliados recentemente pelo IIHS, apenas quatro alcançaram a nota máxima, incluindo o Mustang Mach-E e o Explorer.