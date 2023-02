Fundador da SPFW e expoente do design vão debater arte e moda em Londrina

A moda como expressão de arte e sob o olhar criativo de quem respira este universo estará em debate no dia 8 de fevereiro, no Centro de Eventos do Aurora Shopping Londrina, às 19h.





A segunda edição de “Histórias de Moda, Arte, Cultura e Comportamento” terá como convidados especiais Paulo Borges, fundador e diretor da SPFW (São Paulo Fashion Week), e o designer e arquiteto Marcelo Rosenbaum.

“Nosso propósito é fomentar moda, arte e cultura na região”, explica o designer Alekcey Manfredini, criador do evento e fundador da Ruah Confecções, marca de moda com 26 anos no mercado.





“O projeto tem o objetivo de promover uma conversa criativa com profissionais renomados que apresentam trabalhos relevantes no mercado nacional e internacional, de forma a compartilhar as suas experiências e conhecimentos com todos os interessados no tema”, explica.

Em junho de 2022, a primeira edição atraiu 500 convidados ao evento presencial e contou com centenas de participantes online. Os debates – com nomes como Dudu Bertholini e Ronaldo Fraga - foram divulgados em 45 faculdades de moda e artes.





O evento “Histórias de Moda, Arte, Cultura e Comportamento” é voltado para profissionais do setor de confecção, têxtil, varejo, estudantes, artistas, arquitetos, jornalistas, empresários, influenciadores e todos os interessados no assunto.

CONVIDADOS ESPECIAIS





O arquiteto Marcelo Rosenbaum é professor Honoris Causa de Arquitetura, título concedido pelo Centro Universitário Belas Artes. Está à frente da Rosenbaum Arquitetura e Design por mais de 20 anos e é o fundador do Instituto “A Gente Transforma”.

Quem também trará toda a sua viviência na moda para compartilhar com o público do evento será o fundador da São Paulo Fashion Week, Paulo Borges.





Com 40 anos dedicados a moda, é fundador do IN-MOD, Instituto Nacional de Moda Design e Economia Criativa. Tem uma visão única, inovadora e transversal sobre a importância da moda como elo de educação, formação em convergência no desenvolvimento do país.

Há 26 anos criou e fundou o Calendário Oficial da Moda Brasileira – SPFW, e até hoje abraça causas para a disseminação de uma cultura focada no Empreendedorismo de Moda, Design e Economia Criativa no País.





EVENTO GRATUITO

Não há cobrança de ingresso. Os organizadores pedem ao público que optarem pelo evento presencial apenas a doação de materiais artísticos como telas, lápis de cor, cadernos de desenho, papéis, tintas e outros produtos que serão encaminhados a projetos sociais com foco artístico e voltados a crianças carentes.





Para participar dos debates pela internet, a liberação do link acontecerá mediante um cadastro na plataforma.





“Acreditamos na ideia de que a moda e a arte são assuntos relevantes para todos os segmentos e cujo dinamismo em todos os aspectos, como consumo, linguagem, comportamento e valores, exige atualização permanente não só por parte das empresas como dos indivíduos”, observa Alekcey Manfredini.





O cadastro para participação no evento pode ser feito na plataforma Sympla.