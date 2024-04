Gracyanne Barbosa diz que devia ter feito terapia de casal com Belo

Após o anúncio da separação há quase uma semana, Gracyanne Barbosa, 40, tem desabafo sobre o fim do relacionamento com Belo, 50. A musa fitness fala que devia ter tentado terapia de casal e reflete sobre ser difícil as feridas abertas e as possibilidades de perdão.



Em um post no Instagram, a musa fitness foi questionada sobre a sua relação com o cantor. "Vocês procuram fazer alguma terapia de casal? Quando identificaram a primeira crise na relação?", perguntou um seguidor. Então, ela respondeu:

Não, mas deveríamos ter tentado, desabafou a musa fitness.



Gracyanne ainda foi questionada sobre a situação em que tem vivido. "Você acha que o tempo cura as feridas e trás novas possibilidades de perdão e recomeço?". Sincera, ela disse que acredita ser possível, no entanto ela fez uma reflexão. "Porém, acredito ser um processo difícil e doloroso".

Além disso, a musa fitness já havia negado se sentir culpada pelo término. Ela se sente culpa por "ter permitido" que a relação fosse acabando.



Pela correria do dia a dia, cada um preocupado com seu trabalho, sem tempo para conversar. Casamento não é só amor, você precisa cuidar, estar perto, ouvir, fazer essa escolha todos os dias, você tem que abrir mão um pouco do que você quer, para o que vocês querem. Gracyanne em resposta publicada no Instagram

Gracy também respondeu uma pessoa que perguntou se teve traição. "Nem tudo que se ouve, houve", respondeu.

Nos comentários de um post no Instagram, uma seguidora afirmou que ficou com dó do cantor chorando. A musa fitness respondeu a usuária da rede social: "Eu também", disse ela, que colocou um emoji de uma carinha chorosa.