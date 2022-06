Inscrições abertas para curso de auxiliar de costura

A Prefeitura de Londrina está trazendo uma nova oportunidade para quem quer aprender a costurar. Estão abertas as inscrições para o curso de auxiliar de costura. Essa será a segunda turma da formação, que será oferecida na Escola Municipal José Gasparini, situada na Rua Dr. Gersávio Mourão Moralez, 228, Conjunto Farid Libos (zona norte).

As aulas serão das 13h às 17h e começam no dia 1º de agosto. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas pela página da qualificação profissional da SMTER (Secretaria do Trabalho, Emprego e Renda), no site da Prefeitura. As vagas são limitadas e a seleção dos alunos respeitará a ordem de inscrição. Para os alunos que precisarem, a pasta vai oferecer o vale-transporte para as aulas.

O curso é fruto de uma parceria entre o poder público, o Senai (Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial) e o Sivepar (Sindicato Intermunicipal das Indústrias do Vestuário do Paraná). A Prefeitura organizou todo o processo e viabilizou o espaço, por meio da Secretaria de Educação. Já o Senai é responsável pela formação e o Sivepar forneceu as máquinas e os insumos para os alunos aplicarem todo o ensinamento teórico recebido durante o curso.





O secretário do Trabalho, Emprego e Renda, Gustavo Santos, destacou a importância do fortalecimento das parcerias. “O poder público precisa ter um papel de fomentar a nossa cidade nas diferentes áreas. A Secretaria do Trabalho entendeu esse papel e tem atuado como um catalisador, para que diferentes ações aconteçam. Temos instituições de excelência na cidade, como o Senai e o Sivepar nesse curso, que estão dispostas a entregar ao londrinense ferramentas para que ele prospere. Cabe a nós promover essas conexões e possibilitar que essas ações aconteçam”, pontuou.